Missa de 7º dia de Flavio Antônio Troccoli de Andrade

Oferecido pela Família de Flávio Antônio Troccoli de Andrade

João Vieira Andrade, Cristina Maioli Santos de Andrade e os filhos João Flávio e João Felipe convidam para a missa de 7º dia em homenagem a Flávio Antônio Troccoli de Andrade, a ser realizada na Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, em Vitória, na próxima segunda-feira (21), às 18h30.

Missa de 7º dia Flávio Antônio Troccoli de Andrade

    Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, Vitória

    21/10/2019

    18h30

