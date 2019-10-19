João Vieira Andrade, Cristina Maioli Santos de Andrade e os filhos João Flávio e João Felipe convidam para a missa de 7º dia em homenagem a Flávio Antônio Troccoli de Andrade, a ser realizada na Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, em Vitória, na próxima segunda-feira (21), às 18h30.