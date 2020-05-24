Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

Gabriel não se vai. Gabriel não se foi

Recusamos a usar qualquer verbo no passado; não por tolice ou ingenuidade  mas porque ele é presente. Sempre será
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 15:56

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 15:56

Gabriel Borges
Gabriel Borges Crédito: Arquivo familiar
Gabriel  (1997-2020) é daquele tipo de gente que se senta na sua frente com a postura impecável. Daqueles moços que realmente escutam o que você tem para dizer, não só espera sua vez de falar. Assente com a cabeça e faz interjeições de concordância  até quando não concorda com uma palavra do que você diz. Traz uma mão ao queixo, e apoia na mesa o cotovelo: poderia ouvir você por horas.
Gabriel é daquele tipo de gente que sempre sabe o que dizer. E qual vinho pedir. E em qualquer uma das várias línguas que ele poderia pedir um vinho. Sempre sabe as letras das músicas e as rimas das poesias. E os ministros, ele também sabe todos eles.
Gabriel tem um pouco daquela gente que você não encontra por aí muito mais: daquela gente que sempre parece estar engomada, até mesmo quando está de roupa de praia. O tipo de pessoa que exala elegância até nas situações mais desalinhadas; que tem cara de couro, ferro, madeira e uísque  aquela característica de personagens aflitos pelo seu gênio e intelecto.
Gabriel sempre canta quando conhece a música. Sempre pede carbonara. Sempre usa nós ao invés de a gente. Sempre ama por inteiro. Sempre sabe as capitais dos países. Sempre olha no olho. Sempre gargalha quando tem vontade  e que gargalhada gostosa.
"I've lived a life that's full/ I've travelled each and every highway /And more, much more than this/ I did it my way"
Trecho de "My Way" - .
Gabriel não se vai. Gabriel não se foi. Nos recusamos a usar qualquer verbo no passado; não por tolice ou ingenuidade  mas porque ele é presente. Sempre será  em todo gesto alinhado que fizermos, em todo vinho que tomarmos, em todo Elvis que ouvirmos, em todo carbonara que nos empanturrarmos e todo verso do I-Juca-Pirama. Sempre que gargalharmos de um jeito engraçado. Sempre.
Dos seus amigos, para sempre.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados