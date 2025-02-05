Família comunica o falecimento de Regina Célia Vieira, aos 71 anos

É com profundo pesar que a família comunica o falecimento de Regina Célia Moure dos Reis Vieira, aos 71 anos.

Natural de Lorena (SP), ela morou em Vitória (ES) nos últimos 30 anos, onde se estabeleceu com o marido, Erly Vieira, e profissionalmente, como design de interiores.

Uma mulher de fé, muita oração e dedicada à família e à comunidade, Regina Célia deixa os filhos, Tatiana, Diogo e Bruno, e os netos, Otto, Benjamin e Martina.