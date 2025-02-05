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Obituário

1953-02-25T00:00:00.000Z
2025-02-04T00:00:00.000Z
Família comunica o falecimento de Regina Célia Vieira, aos 71 anos
Comunicado feito pela família Vieira

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 15:19

Publicado em

05 fev 2025 às 15:19
É com profundo pesar que a família comunica o falecimento de Regina Célia Moure dos Reis Vieira, aos 71 anos.
Natural de Lorena (SP), ela morou em Vitória (ES) nos últimos 30 anos, onde se estabeleceu com o marido, Erly Vieira, e profissionalmente, como design de interiores.
Uma mulher de fé, muita oração e dedicada à família e à comunidade, Regina Célia deixa os filhos, Tatiana, Diogo e Bruno, e os netos, Otto, Benjamin e Martina.
A despedida acontece no Parque da Paz, em Vila Velha, nesta quarta-feira (05), com cremação às 15h.

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