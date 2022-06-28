Elogiado por Luciano Huck, morre o médico Visadal Santos de Oliveira no ES

Faleceu nesta terça-feira (28), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, o médico alergista e dermatologista Visadal Santos de Oliveira, aos 85 anos. Em quase 60 anos de carreira, atendeu pacientes em diversos municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado. Nos últimos anos, foi reconhecido por trabalhar durante a pandemia de forma solidária sem receber. A atitude chegou a ser elogiada até pelo apresentador Luciano Huck, da TV Globo.
Visadal tratava de uma insuficiência renal crônica desde o fim de 2019. O médico será velado em Colatina nesta terça-feira. Em seguida, o corpo vai para Nanuque, em Minas Gerais, sua cidade natal, onde vai ocorrer o sepultamento, na manhã de quarta-feira (29).
A Gazeta registrou, antes da pandemia, quando o médico fez o seu último atendimento, em São Mateus, em novembro de 2019. Na imagem, era possível ver um sorriso no rosto. Ele realizou atendimentos também em cidades como Colatina, São Gabriel da Palha, Pinheiros e Nova Venécia. Na Bahia, trabalhou em Teixeira de Freitas.
Ele decidiu parar por conta da condição de saúde, mas também para estar mais próximo da família: a esposa, a filha e o neto, que era recém-nascido na época.
Quando veio a pandemia, decidiu voltar a atuar para ajudar a população e fazia as consultas de graça. Era no momento em que havia alta ocupação de leitos por conta da Covid-19 e que a boa ação contribuía para desafogar os atendimentos em hospitais.
Luciano Huck fez uma publicação, em uma rede social, parabenizando o médico: “Grande doutor!!! Que aula de solidariedade. Muito obrigado por isso. E se cuide também, o mundo precisa de gente como você. As consultas gratuitas ajudarão a desafogar os hospitais de Colatina, que estão focados em atender pacientes com sintomas da Covid-19”, disse o apresentador.
A filha Carolina Mendes, que atua como dentista, deixou uma foto como homenagem e um registro da saudade do pai.