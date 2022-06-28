Elogiado por Luciano Huck, morre o médico Visadal Santos de Oliveira no ES

O alergista Visadal Santos decidiu voltar a trabalhar para ajudar no combate ao coronavírus Crédito: Arquivo Pessoal

TV Globo. Faleceu nesta terça-feira (28), em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, o médico alergista e dermatologista Visadal Santos de Oliveira, aos 85 anos. Em quase 60 anos de carreira, atendeu pacientes em diversos municípios das regiões Norte e Noroeste do Estado. Nos últimos anos, foi reconhecido por trabalhar durante a pandemia de forma solidária sem receber. A atitude chegou a ser elogiada até pelo apresentador Luciano Huck , da

Visadal tratava de uma insuficiência renal crônica desde o fim de 2019. O médico será velado em Colatina nesta terça-feira. Em seguida, o corpo vai para Nanuque, em Minas Gerais, sua cidade natal, onde vai ocorrer o sepultamento, na manhã de quarta-feira (29).

Ele decidiu parar por conta da condição de saúde, mas também para estar mais próximo da família: a esposa, a filha e o neto, que era recém-nascido na época.

Luciano Huck fez uma publicação, em uma rede social, parabenizando o médico : “Grande doutor!!! Que aula de solidariedade. Muito obrigado por isso. E se cuide também, o mundo precisa de gente como você. As consultas gratuitas ajudarão a desafogar os hospitais de Colatina, que estão focados em atender pacientes com sintomas da Covid-19”, disse o apresentador.

Visadal na formatura da filha Carolina Crédito: Arquivo Pessoal