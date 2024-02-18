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Luto

Advogado trabalhista morre após infecção generalizada no ES

Fabriciano Leite de Almeida, de 66 anos, era natural do município de Baixo Guandu, no Noroeste do ES, e atuava como advogado havia 31 anos

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 17:38

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 fev 2024 às 17:38
Advogado morre aos 67 anos após infecção generalizada no ES
Advogado morre aos 66 anos após infecção generalizada no ES Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Após alguns dias internado, o advogado trabalhista Fabriciano Leite de Almeida, de 66 anos, morreu em decorrência de uma infecção generalizada neste sábado (17). As circunstâncias para o problema de saúde não foram divulgadas. Nascido no município de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, ele se formou em Direito pelo Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), no ano de 1994.
Fabriciano ainda passou por especializações profissionais e acadêmicas em processo civil e metodologia do ensino, em 1996, e Escola da Magistratura do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em 1997.
Atualmente, Fabriciano integrava o escritório Carlos de Souza Advogados, localizado em Vitória, do qual era sócio desde 1995. O escritório lamentou o falecimento por meio de nota: "é com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso querido amigo e sócio". 
Um dos fundadores do escritório, Rodrigo Carlos de Souza relatou para a reportagem de A Gazeta ser uma perda imensurável. "É uma pessoa muito querida por todos. Ele foi o primeiro advogado a estar conosco e permaneceu por esses 29 anos. Sempre atendeu a todos da melhor forma possível. Era atencioso e competente", reforçou.
Em publicação em rede social, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) também expressou tristeza pela morte do advogado. "O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES) lamenta, publicamente, o falecimento do advogado trabalhista Fabriciano Leite de Almeida. Neste momento de luto e dor, o TRT-17 presta as suas mais sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos", afirmaram. 
O enterro foi realizado no Cemitério Municipal de Baixo Guandu, às 15h, deste domingo (18).

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