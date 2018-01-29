Voluntários se unem para reerguer casa destruída pelo fogo em Linhares Crédito: Divulgação | Igreja Adventista do Sétimo Dia

Um gesto de solidariedade está chamando a atenção em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Um grupo de voluntários se uniu para reconstruir uma casa que pegou fogo no início do mês, no bairro Interlagos. A obra começou no último domingo (21) e, de acordo com a moradora da residência, Marizete da Silva Julio, 41 anos, já está bem adiantada.

O grupo faz parte de um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cuja proposta é incentivar estudantes a fazer serviço voluntário nas férias. Segundo o organizador do programa no bairro, Yuri Barbeicto Costa, a decisão de tentar reconstruir a casa foi tomada na semana passada. Depois, os voluntários começaram a pedir ajuda a comerciantes e a pessoas da igreja.

"Conseguimos doação para iniciar a obra, fazer a base. Vizinhos também cederam espaço para a gente estar almoçando, frutas, água. Participam da reconstrução membros do projeto, alguns voluntários e pedreiros da igreja. A gente precisava de profissionais".

Uma das voluntárias é a menor aprendiz Ana Carolina Gomes Pose, 16 anos. Ela ficou encarregada da escavação dos buracos para fazer a base da casa juntamente com outras voluntárias. "Fico muito feliz em ajudar os moradores".

Enquanto a casa não fica pronta, Marizete vive com a família na casa de uma cunhada, no mesmo bairro. Ela agradece a ajuda dos voluntários. "É a melhor coisa que Deus pode colocar na minha vida. Eu sozinha não teria condição nem daqui a três meses nem daqui a um ano. Tenho dois filhos e o meu esposo está desempregado. Estou muito feliz com a ajuda. O que eles estão fazendo por mim nunca vou conseguir pagar", disse Marizete.

A moradora também pede doações de materiais para a obra e de roupas. Ela tem um filho de 12 anos e um bebê de 3 meses. Quem puder contribuir deve ligar para o número (27) 99778 0719.

O incêndio

A casa pegou fogo no dia 5 de janeiro. De acordo com a moradora, Marizete da Silva Julio, o incêndio foi provocado por um curto-circuito. Uma cunhada dela ficou ferida.

Marizete contou que a cunhada estava sozinha na residência. Ela saiu antes de o fogo se alastrar, mas voltou para salvar o cachorro que havia ganhado e um periquito. "Ela ouviu o cachorro latir e entrou, mas quase não conseguiu sair. O vizinho então pulou o muro e conseguiu tirá-la".