Vítimas permanecem internadas após acidente na ES 320

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após o acidente na ES 320 Crédito: Internauta/Yuri Marcones

acidente grave envolvendo dois veículos na ES 320, em Barra de São Francisco, Noroeste do Estado. Duas pessoas morreram. A colisão aconteceu na manhã de sábado (25). Três pessoas continuam internadas após umA colisão aconteceu na manhã de sábado (25).

Todas vítimas estavam a bordo do veículo modelo Gol G4, que seguia em direção a Barra de São Francisco. O outro carro, uma caminhonete modelo S10 de cor branca, seguia em direção a Ecoporanga. Os veículos bateram de frente após uma curva, rodaram na pista e foram parar às margens da rodovia.

VÍTIMAS

O motorista do Gol morreu no local. Ele foi identificado pelo Corpo de Bombeiros como Ronaldo Adriano dos Santos, de 35 anos.

O homem que viajava no banco do carona conseguiu sair e, em seguida, foi socorrido por populares. Ele permanece internado no Hospital Dr. Alceu Melgaço, em Barra de São Francisco, onde aguarda por uma cirurgia ortopédica no braço.

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após o acidente na ES 320 Crédito: Internauta/Yuri Marcones

Os demais ocupantes do Gol, uma mãe e dois filhos, que estavam no banco detrás do veículo, ficaram presas às ferragens. Elas foram retiradas pelos Bombeiros e encaminhadas para o mesmo hospital.

A mulher permanece internada e também deve passar por cirurgia. O estado de saúde dela é estável, segundo o hospital.

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas após o acidente na ES 320 Crédito: Internauta/Yuri Marcones

O menino, identificado como Italo Daniel Almeida da Silva, de 6 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar na unidade.

Já a irmã dele, de 8 anos, foi socorrida em estado grave. Ela teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas e foi transferida no final da tarde de sábado (25), em um helicóptero da Polícia Militar, para o Hospital Infantil de Vitória. A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) não informou o estado de saúde da paciente.

CARONA

De acordo com informações de populares, a família tinha pegado carona. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista e os passageiros do banco de trás estavam sem o cinto de segurança.