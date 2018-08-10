Vídeo mostra ousadia de bandido durante furto a farmácia em Colatina

Homem é flagrado roubando farmácia em Colatina Crédito: Reprodução

Um ladrão usou uma pedra para quebrar a porta de vidro e invadir uma farmácia em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (10). O suspeito destruiu a entrada do estabelecimento e fugiu com R$ 200, que estavam no caixa. Câmeras registraram toda a ação, mas o acusado ainda não foi preso. O crime aconteceu em uma região bastante movimentada da cidade, que sofre uma onda de roubos e furtos.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já foi identificado e as buscas por ele seguem em andamento. Câmeras do circuito de segurança da farmácia registraram o suspeito quebrando a porta de vidro. Ele chegou a ter dificuldade, mas conseguiu entrar.

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A Polícia Militar esteve no local após ser acionada e fez uma ronda pela região para tentar encontrar o suspeito, porém, sem sucesso.

Um taxista, que não quis se identificar, informou aos policiais militares que viu o homem passando de moto em frente ao ponto de táxi onde ele trabalha minutos antes do ocorrido.