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Crime

Vídeo mostra ousadia de bandido durante furto a farmácia em Colatina

Homem usou pedra para quebrar porta do comércio. Acusado foi flagrado por câmeras de segurança do local

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 17:37
Homem é flagrado roubando farmácia em Colatina Crédito: Reprodução
Um ladrão usou uma pedra para quebrar a porta de vidro e invadir uma farmácia em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (10). O suspeito destruiu a entrada do estabelecimento e fugiu com R$ 200, que estavam no caixa. Câmeras registraram toda a ação, mas o acusado ainda não foi preso. O crime aconteceu em uma região bastante movimentada da cidade, que sofre uma onda de roubos e furtos.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito já foi identificado e as buscas por ele seguem em andamento. Câmeras do circuito de segurança da farmácia registraram o suspeito quebrando a porta de vidro. Ele chegou a ter dificuldade, mas conseguiu entrar.
ASSISTA AO VÍDEO
A Polícia Militar esteve no local após ser acionada e fez uma ronda pela região para tentar encontrar o suspeito, porém, sem sucesso.
> Empresário é assassinado a tiros em Guaçuí
Um taxista, que não quis se identificar, informou aos policiais militares que viu o homem passando de moto em frente ao ponto de táxi onde ele trabalha minutos antes do ocorrido.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Segurança Patrimonial de Colatina.

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