Home
>
Região Norte
>
Vídeo mostra momento em que carro bate em poste em Linhares

Vídeo mostra momento em que carro bate em poste em Linhares

Polícia Civil investiga o caso, já que o carro foi roubado um dia antes do acidente

Leonardo Lucas da Silva

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2019 às 20:07

 - Atualizado há 6 anos

Imagens impressionantes mostram o exato momento em que um carro bate em um semáforo, na avenida Samuel Batista Cruz, às margens da BR 101, em Linhares, no Norte do Estado. O acidente foi na manhã deste domingo (22). Três adolescentes de 17, 15 e 13 anos estavam no veículo. Dois seguem internados.

Recomendado para você

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

A nova estrutura deve atender cerca de 65 pacientes por mês e acabar com o deslocamento de moradores da região para realizar o tratamento em outros municípios

Colatina ganha centro de radioterapia e expande rede de tratamento no ES

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

No vídeo, registrado por câmeras de monitoramento, é possível ver o carro seguindo no sentido Norte da pista. De repente, o condutor perde o controle da direção, sobe no meio-fio e bate em um poste de semáforo.

As vítimas, um adolescente de 17 anos que conduzia o carro, um garoto de 15 e uma menina de 13 anos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Um deles ficou preso nas ferragens por uma hora até ser retirado e encaminhado para um hospital particular. Os outros dois foram socorridos para o Hospital Geral de Linhares (HGL). De acordo com informações do HGL, o adolescente de 17 anos recebeu alta na manhã desta segunda-feira (23).

CARRO ROUBADO

O proprietário do carro em que estavam os três adolescentes foi informado por um conhecido sobre o acidente envolvendo o veículo. Segundo ele, o carro foi roubado na noite do último sábado (21), no bairro Araçá, também em Linhares. De acordo com a Polícia Civil, o proprietário compareceu à 16ª Delegacia Regional de Linhares no domingo após o acidente para registrar o boletim de ocorrência.

INVESTIGAÇÃO

Em nota enviada nesta segunda-feira (23), a Polícia Civil ressaltou que dois dos adolescentes não puderam ser ouvidos, por causa do estado de saúde, sendo somente o terceiro adolescente ouvido ainda no Hospital.

Já em relação ao comunicado de crime do roubo do veículo, o registro só foi realizado após o acidente, ficando sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Linhares a apuração dos fatos.

 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente trânsito

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais