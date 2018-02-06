Vídeo mostra força da água em barragem de São Gabriel

A Defesa Civil de São Gabriel da Palha, Noroeste do Estado, está em estado de atenção por causa do aumento do nível do Rio São José. Segundo o coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, Nino de Oliveira, o rio subiu na tarde desta segunda-feira (5) e permaneceu estável até a meia-noite. Na tarde desta terça (6), havia recuado um pouco.

"Estamos fazendo um acompanhamento geral e já fizemos um alerta às famílias ribeirinhas. Mas o rio ainda não mostrou nenhuma reação da cheia de Águia Branca", informou.