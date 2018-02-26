Vídeo mostra detonação de rocha na BR 259 em Colatina

Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

Colatina, região Noroeste do Estado, foi explodida na tarde deste domingo (25)por volta de meio-dia. Ela pesava cerca de 1.350 toneladas. Uma das pedras que interditou o quilômetro 79 da BR 259, no Distrito de Itapina, em, região Noroeste do Estado, foi explodida na tarde deste domingo (25)por volta de meio-dia. Ela pesava cerca de 1.350 toneladas.

A empresa contratada começou a realizar as obras no local na quarta-feira (21). A perfuração de pedras menores começou na última sexta-feira (23).

Para a explosão da pedra maior foi utilizado um expansor de gás, que não causa o mesmo impacto de uma dinamite.

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A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) é de que meia pista seja liberada na semana que vem, dia 5 de março, mas apenas para carros pequenos.

Por enquanto, a opção para os motoristas é a rodovia ES 446, passando por Baixo Guandu, Itaimbé e Colatina, que possui parte pavimentada e parte de terra.

dia 6 de fevereiro, quando houve um deslizamento de rochas que atingiu um caminhão. Apesar do susto, o motorista não se feriu. As pedras que interditam a estrada estão no local desde o, quando houve um deslizamento de rochas que atingiu um caminhão. Apesar do susto, o motorista não se feriu.