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detonação

Vídeo mostra detonação de rocha na BR 259 em Colatina

Apesar dos trabalhos para liberação da pista, o trecho permanece interditado para tráfego de veículos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 20:11

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 20:11

Crédito: Bernardo Coutinho | GZ
Uma das pedras que interditou o quilômetro 79 da BR 259, no Distrito de Itapina, em Colatina, região Noroeste do Estado, foi explodida na tarde deste domingo (25)por volta de meio-dia. Ela pesava cerca de 1.350 toneladas.
A empresa contratada começou a realizar as obras no local na quarta-feira (21). A perfuração de pedras menores começou na última sexta-feira (23).
Para a explosão da pedra maior foi utilizado um expansor de gás, que não causa o mesmo impacto de uma dinamite.
VEJA VÍDEO
 
A previsão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) é de que meia pista seja liberada na semana que vem, dia 5 de março, mas apenas para carros pequenos.
Por enquanto, a opção para os motoristas é a rodovia ES 446, passando por Baixo Guandu, Itaimbé e Colatina, que possui parte pavimentada e parte de terra.
As pedras que interditam a estrada estão no local desde o dia 6 de fevereiro, quando houve um deslizamento de rochas que atingiu um caminhão. Apesar do susto, o motorista não se feriu.
 

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