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Crime

Viatura da PM capota durante perseguição em São Mateus

Criminosos assaltaram um posto de combustível e renderam um policial que estava de folga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 20:11

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 20:11

Bandidos armados assaltaram um posto de combustível e renderam um policial que estava de folga em São Mateus, região Norte do Estado. Durante as buscas pelos suspeitos, uma viatura chegou a capotar.
De acordo com a Polícia Miltar (PM), quatro bandidos armados chegaram em um veículo modelo Toyota Ethios no posto de combustível localizado no bairro litorâneo, na zona rural do município, na manhã desta segunda-feira (24) e anunciaram o assalto.
Os criminosos renderam funcionários e clientes do posto. Entre eles, estava um policial de folga, que foi amarrado e teve a arma levada.
 Durante a ação, os bandidos utilizaram um alicate para arrombar a grade do escritório do posto e levaram o dinheiro que estava guardado no cofre além de um computador. 
Antes de fugirem, os bandidos roubaram o carro, modelo Chevrolet Cobalt, de um cliente que tinha acabado de chegar ao posto para abastecer.
Em seguida, os criminosos fugiram por uma estrada de chão em direção ao município de Conceição da Barra.
Durante as buscas pelos assaltantes do posto, os militares avistaram uma motocicleta com dois suspeitos, que vinha em sentido contrário ao da viatura, e não obedeceu à ordem de parada. 
Os policiais então, retornaram para tentar abordar a moto. Nesse momento, um suspeito que estava na garupa, apontou uma arma de fogo em direção aos militares. Ao tentar sair do alcance dos bandidos, o motorista da viatura acabou perdendo o controle da direção do veículo, saiu da estrada de chão e acabou capotando.
Os policiais envolvidos no acidente foram encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. O estado de saúde deles é estável.
Os dois veículos utilizados pelos bandidos foram encontrados abandonados em uma estrada de chão que liga São Mateus ao município de Boa Esperança no início da tarde.
CERCO TÁTICO 
Os dois suspeitos que estavam na moto abandonaram o veículo e fugiram em direção a um matagal. Outras viaturas da PM que se empenharam nas buscas localizaram os dois suspeitos que estavam na moto, escondidos em casas de moradores.
Eles foram detidos e encaminhados para a Delegacia de São Mateus. Um deles já tinha mandado de prisão em aberto. 
Não foi confirmado se este dois detidos têm relação com o crime de assalto em posto de gasolina. 
 

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