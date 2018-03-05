Vereadora de Linhares afastada continua recebendo salário

Vereadora Rosinha Guerreira presa por acusação de prática de "rachid" Crédito: Divulgação | Câmara de Linhares

A Câmara Municipal de Linhares informou, nesta segunda-feira (5), que foi notificada pela Justiça sobre o imediato afastamento da vereadora Rosa Ivania Euzebio dos Santos, conhecida como Rosinha Guerreira (PSDC), do cargo de parlamentar.

A decisão, da juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares, Patrícia Plaisant Duarte, foi aceita pela Câmara, mas, de acordo com o próprio Legislativo municipal, Rosinha continuará recebendo salário de R$ 6.192,00 por uma carga horária de 30 horas semanais, conforme o Portal da Transparência do Legislativo municipal. Ficam suspensos apenas os direitos legislativos da vereadora "até o julgamento definitivo das ações de investigação".

Rosinha foi presa na última segunda-feira (26), sob a acusação de rachid, que é quando um político se apropria de uma parte do salário que seria pago ao servidor contratado por ele. Ela foi levada para o Centro Prisional Feminino de Colatina e, na noite de sexta (2), após autorização da Justiça, deixou a unidade prisional.

A prisão de Rosinha fez parte da Operação Salário Amigo, realizada pelo Ministério Público Estadual (MPES). Também foram realizadas 12 conduções coercitivas de servidores do gabinete da parlamentar, além de cumprimento de mandados de busca e apreensão de computadores e documentos. No depoimento que prestou após ser presa, Rosinha disse que usava esse dinheiro para comprar medicamentos, cestas básicas e ajudar a população, de acordo com seu advogado.