Vereador de São Gabriel da Palha pede renúncia da Câmara

Júnior Pinaffo (PRP) protocolou pedido de renúncia ao seu mandato na Câmara Municipal Crédito: Câmara Municipal de São Gabriel da Palha/Divulgação

O vereador de São Gabriel da Palha , no Noroeste do Estado, Júnior Pinaffo (PRP), protocolou nesta terça-feira (4) um pedido de renúncia ao seu mandato na Câmara Municipal. Pinaffo foi o vereador mais votado da cidade na última eleição e alegou motivos pessoais e problemas de saúde para deixar o cargo.

Eu estou com alguns problemas cardíacos e temo que eles sejam agravados. Além disso, também enfrento alguns problemas pessoais que eu preciso resolver, e pretendo dedicar mais tempo para a minha família, contou o vereador, que vem pensando na decisão desde 2019 e, pelo menos por enquanto, não tem data para voltar à vida pública.

Pedido de renúncia foi protocolado na Câmara Municipal Crédito: Reprodução

O presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Braz Monfredini (PRP), confirmou que recebeu o pedido de renúncia. Ele explicou que o Legislativo está em recesso e o pedido vai ser lido na primeira Sessão Ordinária do ano de 2020, no dia 18 de fevereiro. A partir disso ele vai convocar o suplente para assumir a cadeira na Câmara.

Segundo Monfredini, como outros suplentes não estão aptos para assumir o cargo, o primeiro a ser convocado deve ser Sargento Aguilar (PDT), caso ele não ocupe a cadeira por ser secretário do município, o próximo na linha sucessória é Sivaldo Piske (PRP).