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Problemas de saúde

Vereador de São Gabriel da Palha pede renúncia da Câmara

Júnior Pinaffo (PRP)  alegou motivos pessoais e problemas de saúde para deixar o cargo. Ele estava no seu primeiro mandato

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 21:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 21:22
Júnior Pinaffo (PRP)  protocolou pedido de renúncia ao seu mandato na Câmara Municipal Crédito: Câmara Municipal de São Gabriel da Palha/Divulgação
O vereador de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, Júnior Pinaffo (PRP), protocolou nesta terça-feira (4) um pedido de renúncia ao seu mandato na Câmara Municipal. Pinaffo foi o vereador mais votado da cidade na última eleição e alegou motivos pessoais e problemas de saúde para deixar o cargo.
Eu estou com alguns problemas cardíacos e temo que eles sejam agravados. Além disso, também enfrento alguns problemas pessoais que eu preciso resolver, e pretendo dedicar mais tempo para a minha família, contou o vereador, que vem pensando na decisão  desde 2019 e, pelo menos por enquanto, não tem data para voltar à vida pública.
Pedido de renúncia foi protocolado  na Câmara Municipal Crédito: Reprodução
O presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, Braz Monfredini (PRP), confirmou que recebeu o pedido de renúncia. Ele explicou que o Legislativo está em recesso e o pedido vai ser lido na primeira Sessão Ordinária do ano de 2020, no dia 18 de fevereiro. A partir disso ele vai convocar o suplente para assumir a cadeira na Câmara.

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Segundo Monfredini, como outros suplentes não estão aptos para assumir o cargo, o primeiro a ser convocado deve ser Sargento Aguilar (PDT), caso ele não ocupe a cadeira por ser secretário do município, o próximo na linha sucessória é Sivaldo Piske (PRP).
Júnior Pinaffo já trabalhou como funcionário público e secretário municipal de saúde. Ele se candidatou pela primeira vez à Câmara municipal em 2016, sendo o candidato mais votado de São Gabriel da Palha com 694 votos.

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