Um incêndio que teria começado em um caminhão se espalhou para outras duas caminhonetes até atingir um prédio no bairro São Silvano, em Colatina, região Noroeste do Estado. Tudo aconteceu na rua Ricardo Tófoli, por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira (13). Seis pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, que conseguiu controlar as chamas. Os veículos e a residência foram destruídos pelo fogo.
Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local, os bombeiros combatiam o incêndio em três veículos e no prédio. Um jovem de 23 anos que estava na residência foi socorrido e levado ao pronto-socorro. Em seguida, mais cinco pessoas feridas precisaram ser encaminhadas à unidade de saúde (quatro jovens com idades entre 22 e 24 anos e um homem de 32 anos). Todos estavam no prédio. Outros quatro moradores conseguiram sair do local e não precisaram de atendimento médico imediato, mas um deles, um jovem de 25 anos, passou mal e também foi levado ao pronto-socorro.
Testemunhas disseram aos militares que viram um princípio de fogo vindo de um caminhão guincho no pátio de uma mecânica ao lado da residência. As chamas alcançaram uma caminhonete Chevrolet D20 e depois se alastraram para uma Toyota Hilux de cor vermelha de um morador, que estava estacionada na rua. Em seguida, o fogo atingiu o prédio até chegar ao segundo andar. O incêndio foi controlado pelos bombeiros e o local foi isolado para o trabalho da perícia.
Ainda de acordo com a PM, os moradores não correm risco de morte. O estado de saúde das vítimas não foi informado.
Veículos pegam fogo, incêndio atinge prédio e 6 ficam feridos em Colatina