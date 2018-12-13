Veículos pegam fogo, incêndio atinge prédio e 6 ficam feridos em Colatina

Segundo a Polícia Militar, quando os policiais chegaram ao local, os bombeiros combatiam o incêndio em três veículos e no prédio. Um jovem de 23 anos que estava na residência foi socorrido e levado ao pronto-socorro. Em seguida, mais cinco pessoas feridas precisaram ser encaminhadas à unidade de saúde (quatro jovens com idades entre 22 e 24 anos e um homem de 32 anos). Todos estavam no prédio. Outros quatro moradores conseguiram sair do local e não precisaram de atendimento médico imediato, mas um deles, um jovem de 25 anos, passou mal e também foi levado ao pronto-socorro.