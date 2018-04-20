Vandalismo deixa moradores de Santa Teresa sem sinal de celular

Santa Teresa Crédito: Reprodução/Governo do Estado

Moradores de Santa Teresa, no Noroeste do Estado, afirmam que estão sem sinal de celular nesta sexta-feira (20). De acordo com a Vivo, o problema ocorreu porque equipamentos da operadora foram alvos de vândalos. A companhia mobilizou equipes técnicas para a avaliação dos danos e reparos dos equipamentos, visando à normalização dos serviços o mais rápido possível.

A Vivo também informou que furtos, roubos e vandalismo de equipamentos e cabos impactam diretamente os serviços de telecomunicações, prejudicam a população e comprometem os serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e emergência médica. Na manhã desta sexta, policiais civis e militares também estavam sem sinal.