Vandalismo deixa moradores de Santa Teresa sem sinal de celular

Moradores de Santa Teresa, no Noroeste do Estado, afirmam que estão sem sinal de celular nesta sexta-feira (20). De acordo com a Vivo, o problema ocorreu porque equipamentos da operadora foram alvos de vândalos. A companhia mobilizou equipes técnicas para a avaliação dos danos e reparos dos equipamentos, visando à normalização dos serviços o mais rápido possível.
A Vivo também informou que furtos, roubos e vandalismo de equipamentos e cabos impactam diretamente os serviços de telecomunicações, prejudicam a população e comprometem os serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e emergência médica. Na manhã desta sexta, policiais civis e militares também estavam sem sinal.
A Vivo disse ainda que mantém em seu site vivo.com.br orientação para que a população ligue para a Polícia Militar ou para o canal de denúncias da empresa (0800 14 44 44), quando identificada uma ação suspeita. As denúncias podem ser realizadas 24 horas por dia, sete dias por semana e são tratadas com total sigilo.