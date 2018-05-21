Um mês sem Kauã e Joaquim: população de Linhares pede justiça

Nesta segunda-feira (21), dia em que a morte dos irmãos Kauã e Joaquim completa um mês, em Linhares, Norte do Estado, a população cobra respostas. No domingo (20), moradores colaram cartazes pedindo justiça no portão da casa onde ocorreu a tragédia, no Centro da cidade. É a primeira manifestação popular em caráter de protesto sobre o caso.

ATO NESTA SEGUNDA

Outro movimento está marcado para a noite desta segunda, às 20h, em frente à casa onde as crianças moravam. De acordo com a responsável, Carla Pereira, trata-se de um ato solidário pelo mês da morte das crianças. Os moradores são convidados a ir de camisas brancas e a levar velas. A expectativa é reunir pelo menos 50 pessoas.

Irmãos mortes em incêndio Crédito: Reprodução/Facebook

INVESTIGAÇÃO

Sobre o caso, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) divulgou que a Polícia Civil trabalha com a linha de investigação de homicídio doloso (quando há intenção de matar) contra o pastor Georgeval Alves Gonçalves, 36, pai de Joaquim e padrasto de Kauã.

O pastor George Alves, como é conhecido, foi preso uma semana após o crime, inicialmente suspeito de atrapalhar as investigações. Com a linha de investigação de homicídio doloso, a polícia pediu na última quinta-feira a prorrogação da prisão temporária por mais 30 dias. A polícia ainda não informou se a prisão foi prorrogada.

Embora ainda haja perguntas a serem respondidas, como o que os resultados dos laudos periciais apontam, como o incêndio ocorreu e se há de fato participação do pastor Georgeval, a polícia garante que a investigação está em fase final.