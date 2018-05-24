Ufes de São Mateus cancela aula por conta da greve dos caminhoneiros

Segundo a assessoria de imprensa da Universidade Federal do Espírito Santo, o cancelamento das aulas e funcionamento administrativo acomete somente no campus de São Mateus neste momento. Ainda segundo a Ufes, as atividades na entidade estão programadas para retornarem amanhã normalmente, no entanto será preciso aguardar a liberação da BR 101. A assessoria reitera que, neste caso, a atualização das informações será divulgada diariamente.