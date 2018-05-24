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Aulas suspensas

Ufes de São Mateus cancela aula por conta da greve dos caminhoneiros

Por conta da interdição de trecho da BR 101, a direção do Centro Universitário Norte do Espírito Santo, CEUNES, suspendeu as aulas nesta quinta-feira (24)

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 18:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 18:15
Ufes campus São Mateus Crédito: Reprodução/UFES
A direção do Centro Universitário Norte do Espírito Santo -CEUNES, campus da Ufes localizado em São Mateus, informou à comunidade acadêmica e administrativa que o funcionamento das atividades na unidade foi suspenso na tarde desta quinta-feira (24), por causa do fechamento da BR 101, na altura do Bairro Jambeiro, em São Mateus, devido à greve dos caminhoneiros
Segundo a assessoria de imprensa da Universidade Federal do Espírito Santo, o cancelamento das aulas e funcionamento administrativo acomete somente no campus de São Mateus neste momento. Ainda segundo a Ufes, as atividades na entidade estão programadas para retornarem amanhã normalmente, no entanto será preciso aguardar a liberação da BR 101. A assessoria reitera que, neste caso, a atualização das informações será divulgada diariamente. 

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