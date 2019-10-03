Linhares

Turma da terceira idade dá show em aulas de dança do ventre no ES

Mulheres com mais de 60 anos dançam para melhorar a autoestima no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Interlagos

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 12:41 - Atualizado há 6 anos

O professor de dança do ventre Samuel Roni com suas alunas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Um show de gingado, alegria e disposição. São assim as aulas de dança do ventre para uma turma em que todas as alunas têm mais de 60 anos. Ministradas no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Interlagos, em Linhares, as aulas são gratuitas e acontecem toda segunda-feira de manhã.

O professor Samuel Roni explicou que a ideia do projeto é levar cidadania, autoestima, autovalorização e alegria para as mulheres da comunidade. Para ele, as alunas florescem com os movimentos da dança do ventre.

“Costumo sempre dizer: não é só dança do ventre, é o exercício diário de amor, de amizade, de trabalho em equipe e de solidariedade. Vidas são transformadas todos os dias. Todo mundo tem problemas, uns mais graves e outros não, mas todos enfrentamos diariamente nossas batalhas e com dança tudo fica mais leve”, afirma Samuel.

MAIS FELIZ

Alunas do Cras Interlagos durante aula de dança do ventre Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A aposentada Sunta dos Anjos, de 69 anos, contou que se sente muito mais feliz depois que começou a dançar. “A aula é muito maravilhosa para a gente. No início eu pensava que nunca ia conseguir aprender, mas o professor é uma pessoa muito calma, a gente foi aprendendo e agora estamos fazendo até apresentações”, defendeu.

Segundo ela, as aulas mudaram a sua vida.

"Mudou muito porque eu era muito tímida. Fiquei mais soltinha e me acho mais bonita. Quando visto aquela roupa da dança do ventre, me sinto muito mais feliz" Sunta dos Anjos Aposentada, 69 anos

Ela ainda destacou que a atividade traz diversos benefícios. “Quando estou participando das aulas, me sinto como uma menina de 15 anos”, finaliza.

Já a aposentada Maria Lúcia Gonçalves Tomanini, de 74 anos, disse que a dança do ventre mudou sua autoestima. “É uma dança linda e eu sempre admirei muito. Agora que pude aprender, estou me sentindo maravilhosa. Vou embora com a autoestima lá em cima”, afirmou.

As aulas acontecem toda segunda-feira, das 9h às 10h. Podem participar as moradoras do Interlagos e de bairros vizinhos. O Cras de Interlagos fica na Avenida República.

