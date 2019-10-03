Home
Turma da terceira idade dá show em aulas de dança do ventre no ES

Turma da terceira idade dá show em aulas de dança do ventre no ES

Mulheres com mais de 60 anos dançam para melhorar a autoestima no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Interlagos

Loreta Fagionato

[email protected]

Publicado em 3 de outubro de 2019 às 12:41

 - Atualizado há 6 anos

O professor de dança do ventre Samuel Roni com suas alunas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Um show de gingado, alegria e disposição. São assim as aulas de dança do ventre para uma turma em que todas as alunas têm mais de 60 anos. Ministradas no Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Interlagos, em Linhares, as aulas são gratuitas e acontecem toda segunda-feira de manhã.

O professor Samuel Roni explicou que a ideia do projeto é levar cidadania, autoestima, autovalorização e alegria para as mulheres da comunidade. Para ele, as alunas florescem com os movimentos da dança do ventre.

“Costumo sempre dizer: não é só dança do ventre, é o exercício diário de amor, de amizade, de trabalho em equipe e de solidariedade. Vidas são transformadas todos os dias. Todo mundo tem problemas, uns mais graves e outros não, mas todos enfrentamos diariamente nossas batalhas e com dança tudo fica mais leve”, afirma Samuel.

MAIS FELIZ

Alunas do Cras Interlagos durante aula de dança do ventre Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

A aposentada Sunta dos Anjos, de 69 anos, contou que se sente muito mais feliz depois que começou a dançar. “A aula é muito maravilhosa para a gente. No início eu pensava que nunca ia conseguir aprender, mas o professor é uma pessoa muito calma, a gente foi aprendendo e agora estamos fazendo até apresentações”, defendeu.

Segundo ela, as aulas mudaram a sua vida. 

"Mudou muito porque eu era muito tímida. Fiquei mais soltinha e me acho mais bonita. Quando visto aquela roupa da dança do ventre, me sinto muito mais feliz"

Sunta dos Anjos

Aposentada, 69 anos

Ela ainda destacou que a atividade traz diversos benefícios. “Quando estou participando das aulas, me sinto como uma menina de 15 anos”, finaliza.

Já a aposentada Maria Lúcia Gonçalves Tomanini, de 74 anos, disse que a dança do ventre mudou sua autoestima. “É uma dança linda e eu sempre admirei muito. Agora que pude aprender, estou me sentindo maravilhosa. Vou embora com a autoestima lá em cima”, afirmou.

As aulas acontecem toda segunda-feira, das 9h às 10h. Podem participar as moradoras do Interlagos e de bairros vizinhos. O Cras de Interlagos fica na Avenida República.

