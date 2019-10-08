Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Norte
  • TSE julga nesta terça recurso contra cassação do prefeito de São Mateus
Definição

TSE julga nesta terça recurso contra cassação do prefeito de São Mateus

Daniel da Açaí pode ser cassado e ficar inelegível por oito anos, por abuso de poder econômico, caso recurso especial pedido por sua defesa não seja acatado pelo tribunal, nesta terça (8)

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 14:23

Loreta Fagionato

Loreta Fagionato

Publicado em 

08 out 2019 às 14:23
Daniel da Açaí, prefeito de São Mateus, durante campanha eleitoral Crédito: Reprodução/Facebook
Acontece na noite desta terça-feira (8) o julgamento que vai decidir se o prefeito de São Mateus, Daniel da Açaí (PSDB), será cassado ou se continua no cargo. A sessão plenária será realizada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília. A relatora é a ministra Rosa Weber. Se o recurso for negado, ele ficará inelegível por oito anos.
A chapa de Daniel foi cassada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em maio de 2017, por abuso de poder econômico. Ele e o vice-prefeito, José Carlos do Vale, que morreu em agosto do ano passado, são acusados de distribuir água potável e caixas d’água para a população perto do período eleitoral, durante a crise hídrica enfrentada no município em 2015.
Após denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE), o TRE cassou os mandatos de Daniel e seu vice e os tornou inelegíveis por oito anos. O prefeito recorreu, mas a condenação foi mantida em setembro e outubro de 2017.

Veja Também

Prefeitos cassados continuam no comando de três cidades no ES

Cinco candidatos disputam a prefeitura de Castelo

Em dezembro de 2017, o último recurso do tucano foi negado no TRE e ele conseguiu uma liminar para se manter no cargo enquanto um novo recurso era analisado pelo TSE, em Brasília.
Já em setembro do ano passado, a ministra Rosa Weber entendeu que a distribuição de água em região reconhecida pela necessidade hídrica da população trouxe grave desequilíbrio às eleições municipais. Por isso, ela manteve a decisão do TRE pela cassação da chapa.
A defesa de Daniel entrou com um novo pedido de recurso especial e o julgamento, que estava marcado para dezembro do ano passado, foi adiado.
A sessão plenária será transmitida a partir das 19h pela TV Justiça e pelo canal do TSE no YouTube.

NOTA DA PREFEITURA

Em nota, a Prefeitura de São Mateus informou que Daniel já chegou em Brasília e aguarda o resultado do julgamento pelo TSE “com muita serenidade”.
“Certo de sua inocência, Daniel acredita que a vontade do povo mateense será respeitada e que o TSE permitirá que ele termine seu mandato a frente da prefeitura”, diz a nota.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados