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Mantenópolis

Triplo assassinato no ES: foragido da Justiça entre as vítimas

Matheus Henrique Silva da Lapa, 19, havia fugido de presídio em MG no dia 22 de fevereiro

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 15:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 15:43
O veículo em que duas vítimas estavam também foi atingido Crédito: Divulgação
Uma das três vítimas assassinadas a tiros no fim de semana em Mantenópolis, Noroeste do Estado, era foragida da Justiça. Segundo a Secretaria de Justiça de Minas Gerais, Matheus Henrique Silva da Lapa, 19, havia fugido do presídio de Mantena no dia 22 de fevereiro deste ano.
O triplo homicídio aconteceu na noite de sábado (12). De acordo com a Polícia Militar, populares ligaram informando que ouviram muitos tiros no distrito de Santa Luzia.
Quando os militares chegaram ao local, na estrada para Santa Luzia, no bairro do Raul, por volta de 21h30, constataram as pessoas tinham sido baleadas e já estavam mortas dentro de um veículo, que também tinha várias perfurações. 
No veículo estavam Adriana de Barros Teixeira, 23 anos, e Matheus Henrique Silva da Lapa, 19 anos. A jovem foi atingida por cerca de 14 tiros na cabeça, costas e braços. O rapaz foi morto com cerca de cinco tiros.
Do lado de fora do veículo um homem foi encontrado caído atrás de uma residência. Ele foi identificado como Ejoilson Martins dos Santos, 32 anos, mais conhecido como Mascotinho. Ele tinha várias passagens pela polícia e foi atingido com cinco tiros.
A perícia da Polícia Civil esteve no local, isolou a área e constatou que as cápsulas eram de pistola 9 milímetros e a maioria dos disparos foi na direção da cabeça das vítimas.
Outro homem, que também foi baleado na cabeça, foi encontrado ofegante e pedindo socorro na estrada da localidade de Serra do Turvo, na divisa do município com Mantena, em Minas Gerais. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Silvio Avidos, em Colatina.
Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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