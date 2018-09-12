Trio é preso furtando eucaliptos em Conceição da Barra

Toras de eucalipto: em alguns casos, madeiras recebem produtos químicos para conservação Crédito: Fernando Madeira

Conceição da Barra, na região Norte do Espírito Santo. Os criminosos chegaram ao local na manhã de terça-feira (11) com um trator, uma carroça para transportar os eucaliptos e uma motocicleta. Três homens foram presos em flagrante roubando eucaliptos de uma empresa de celulose em, na região Norte do Espírito Santo. Os criminosos chegaram ao local na manhã de terça-feira (11) com um trator, uma carroça para transportar os eucaliptos e uma motocicleta.

O furto foi descoberto porque uma equipe de vigilância, que estava monitorando uma área de preservação ambiental que era desmatada, surpreendeu o trio fazendo o transporte de cerca de 15 m³ de eucalipto.

A Polícia Militar foi chamada e o trio confessou o crime. Para os militares, eles disseram que 'trabalhavam' em parceria com o proprietário do trator, da carroça e da motocicleta, e também de um dono de uma carvoaria na comunidade São Domingos.

Ao consultarem a placa da moto, os policiais descobriram que o veículo era clonado. O trio foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia.

A Polícia Civil informou que Ricardo Nascimento Foresti, Cesar da Silva Melo e Jociélio de Moraes Gonçalves foram autuados por furto qualificado e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus.