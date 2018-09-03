Trio armado invade bar e faz arrastão em Jaguaré

Três bandidos armados invadiram um bar e fizeram um arrastão no município de Jaguaré, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), cerca de dez pessoas estavam no estabelecimento, localizado na Comunidade São Braz, zona rural, na noite de domingo (02), quando, por volta de 23h20, foram surpreendidas por três homens armados, sendo dois encapuzados.
Os assaltantes roubaram três motocicletas, uma televisão, um relógio demarca, uma chave de veículo, três aparelhos celulares e cerca de R$ 50,00 das vítimas.
Além disso, três vítimas informaram que os bandidos roubaram documentos pessoais como Carteira de Habilitação, título de eleitor, CPF, identidade e cartões bancários.
Os militares realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.
As vítimas foram orientadas a procurarem a Delegacia do município.