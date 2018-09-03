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Crime

Trio armado invade bar e faz arrastão em Jaguaré

Os assaltantes roubaram três motocicletas, uma televisão, um relógio demarca, uma chave de veículo, três aparelhos celulares e cerca de R$ 50,00
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 18:21

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 18:21

A Delegacia de Jaguaré, no Norte do Estado Crédito: Divulgação
Três bandidos armados invadiram um bar e fizeram um arrastão no município de Jaguaré, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), cerca de dez pessoas estavam no estabelecimento, localizado na Comunidade São Braz, zona rural, na noite de domingo (02), quando, por volta de 23h20, foram surpreendidas por três homens armados, sendo dois encapuzados.
Os assaltantes roubaram três motocicletas, uma televisão, um relógio demarca, uma chave de veículo, três aparelhos celulares e cerca de R$ 50,00 das vítimas.
Além disso, três vítimas informaram que os bandidos roubaram documentos pessoais como Carteira de Habilitação, título de eleitor, CPF, identidade e cartões bancários.
Os militares realizaram buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados.
As vítimas foram orientadas a procurarem a Delegacia do município.

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