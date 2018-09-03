Trio armado invade bar e faz arrastão em Jaguaré

Três bandidos armados invadiram um bar e fizeram um arrastão no município de, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), cerca de dez pessoas estavam no estabelecimento, localizado na Comunidade São Braz, zona rural, na noite de domingo (02), quando, por volta de 23h20, foram surpreendidas por três homens armados, sendo dois encapuzados.