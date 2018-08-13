Três jovens desaparecem após entrarem no Rio Doce

Região do Rio Doce, em Aimorés (MG), onde os jovens estavam quando desapareceram Crédito: Jackson Verissimo

Três jovens desapareceram no final da tarde deste domingo (12) depois de serem arrastados pela correnteza no Rio Doce, em Aimorés (MG), a sete quilômetros de Baixo Guandu , região Noroeste do Espírito Santo. Alexandre Ferreira Moreira, de 18 anos, está entre os desaparecidos. Ele estuda no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) de Itapina, em Colatina.

em uma ilha do rio. O Corpo de Bombeiros tenta localizar o lugar exato para resgatá-lo. No final da manhã, o diretor do Ifes informou que Alexandre conseguiu ligar através do celular e contou que estava preso. O Corpo de Bombeiros tenta localizar o lugar exato para resgatá-lo.

De acordo com a Polícia Militar de Aimorés, quatro jovens entraram no Rio Doce para tomar banho quando a forte correnteza os arrastou. Um deles conseguiu sair do rio e pedir ajuda. Já os outros três foram levados pela água e ainda não foram encontrados. O caso aconteceu por volta das 18 horas de domingo, no Centro de Aimorés, mas fica próximo a Baixo Guandu.

Por volta das 8 horas desta segunda-feira (13), o Corpo de Bombeiros de Resplendor (MG) iniciou as buscas pelos jovens desaparecidos. Além de Alexandre, também procuram por Luiz Davi Andrade Silva, de 18 anos, e Rafael de Souza Machado, de 22 anos. Alexandre está no terceiro do curso de Zootecnia integrado com o Ensino Médio no Ifes de Itapina.

Na manhã desta segunda-feira, a PM de Aimorés informou que Alexandre conseguiu ligar através do celular para um amigo e contou que estava preso em uma ilha do Rio Doce. O Corpo de Bombeiros tenta localizar o lugar exato para resgatá-lo.