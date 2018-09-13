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Obras

Trecho da BR 259 será interditado por mais 60 dias, diz DNIT

DNIT informou que as obras devem ser finalizadas no mês de novembro, por conta de complementos estruturais no projeto inicial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 17:11

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 17:11

Obras no trecho da BR 259 em Colatina Crédito: Brunela Alves
O trecho do quilômetro 79 da BR 259, em Colatina, no Noroeste do Estado, que está em obras há sete meses, será interditado por mais 60 dias, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
A superintendência regional do DNIT informou que serão feitas interrupções de até 30 minutos nos dois sentidos da rodovia, que liga Colatina a Baixo Guandu, e depois o tráfego será liberado em sistema de pare e siga.
O órgão disse que a interdição é necessária por conta da complexidade do avanço das obras, que entrou na fase de instalação contínua de tirantes. Um total de 481 barras de seis metros de comprimento devem ser inseridas através de manobras com caminhões na pista, que chegarão regularmente ao longo do dia no local.
ATRASO
A previsão inicial do órgão era de concluir as obras em agosto deste ano, mas o DNIT adiou o prazo para novembro, alegando a necessidade de complementos estruturais no projeto inicial.
Obras no trecho da BR 259 em Colatina Crédito: Brunela Alves
DESLIZAMENTO DE ROCHAS
Desde o deslizamento das rochas na rodovia, no dia 6 de fevereiro, o trânsito no local chegou a ficar completamente interditado por 26 dias. Uma carreta que passava pelo local, no momento do deslizamento, chegou a ser atingida.
 
 

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