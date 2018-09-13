Trecho da BR 259 será interditado por mais 60 dias, diz DNIT

O trecho do quilômetro 79 da BR 259, em, no Noroeste do Estado, que estáserá interditado por mais 60 dias, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

A superintendência regional do DNIT informou que serão feitas interrupções de até 30 minutos nos dois sentidos da rodovia, que liga Colatina a Baixo Guandu, e depois o tráfego será liberado em sistema de pare e siga.

O órgão disse que a interdição é necessária por conta da complexidade do avanço das obras, que entrou na fase de instalação contínua de tirantes. Um total de 481 barras de seis metros de comprimento devem ser inseridas através de manobras com caminhões na pista, que chegarão regularmente ao longo do dia no local.