Tranquilidade atrai turistas no carnaval de Regência, em Linhares

Tranquilidade atrai turistas para a vila de Regência, em Linhares Crédito: Naiara Trabach

Linhares no Quem buscou tranquilidade, belas paisagens e animação neste carnaval, encontrou tudo isso e muito mais na charmosa Vila de Regência, emno Norte do Estado . O local tem atraído muitos turistas que escolheram o balneário como destino neste feriadão de carnaval.

Seja em família ou com os amigos, Regência conta com uma programação para todos os públicos. O tradicional Trio Fubica animou os foliões no fim de semana e promete fechar o carnaval com muita animação.

Nesta segunda-feira (4), o movimento na praia já era grande. Quem escolheu curtir o mar com os amigos foi a Andria Rocha Matias, que não pensa duas vezes ao escolher o balneário. “O carnaval aqui está muito legal como em todos os anos, uma galera muito boa e a aquela tranquilidade de sempre. Todo ano eu estou aqui curtindo e pretendo voltar nos próximos anos. Aqui é sempre esse clima de tranquilidade, todo mundo curtindo de boa e respeitando a galera”, comenta.

Quem também está por lá há 45 dias e aproveitou para curtir o carnaval é o baiano Natalino Francisco de Souza Ele está indo para a Bahia de bicicleta e não resistiu aos encantos da vila. “Sou natural de Ibirajá, município de Itanhém, na Bahia, e eu estou fazendo uma viagem de volta para minha terra, estou indo pra lá de bicicleta. Saí de São Paulo no dia 14 de novembro do ano passado e estou indo no sentido Ibirajá. Estou passando por outras cidades, outros lugares e também conhecendo um pouco do Espírito Santo e também de Minas Gerais”, revela ao falar sobre a aventura.

Já sobre o carnaval, Natalino destaca que a folia da vila tem seus encantos. “Regência tem um carnaval interessante porque o carnaval de antigamente era assim, tinha muita alegria, as pessoas participavam e agora o carnaval na cidade está diferente e aqui é muito bom. A gente volta na infância, onde eu cresci tinha um carnaval muito parecido com o daqui”, relembra.

Jaqueline Ramos é de Linhares e aproveitou o dia para curtir a praia com o namorado, Silvano Klein. Ao comentar sobre o carnaval na vila, Jaqueline aprovou: “melhor impossível! Regência é maravilhosa, a praia está uma delícia e as atrações também estão agradando bastante”.

Regência sofria com a queda no número de turistas desde 2015, quando a lama de rejeitos de minério atingiu o mar da Vila. Entretanto, esse ano o balneário está bastante movimentado, o que tem deixado os nativos muito felizes.

“O carnaval este ano está sendo surpresa porque eu não esperava essa quantidade de pessoas, o fluxo de pessoas está sendo bem grande, então acredito que os nativos da Vila também estejam surpresos com essa quantidade de pessoas por aqui. A galera está curtindo a praia, os pontos turísticos da Vila e todos estão amando”, comentou o morador da Vila, Robem Passos Nascimento.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

- Segunda 04/03

16h: Pro Dance Hit´s - Palco principal

17h: Bloco Encontro de Blocos de Regência. Venha com seus familiares e amigos para essa grande festa. Saída com o Fubica - Concentração na Praça

21h: Banda SwingAê - Palco principal

00h: Rocha o Nó - Palco principal

- Terça 05/03

15h: Cia de dança Igor Santana - Palco principal

16h: Matinê com o Fubica - Praça

18h: Fubica - Ruas da Vila

21h: Hiago Ferrari - Palco principal