Tragédia em Linhares: polícia apreende carro que era usado por pastor

A polícia apreendeu, na tarde desta segunda-feira (3), um Classic, cor preta, durante avanço das investigações que apuram o incêndio que matou as crianças Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, dentro da casa em que moravam, no Centro de Linhares. As informações foram obtidas com exclusividade pelo Gazeta Online.
O carro pertence a um membro da Igreja Batista Vida e Paz, mas estava emprestado com o pastor George, preso no último sábado (28).
O veículo foi levado para o pátio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, às 17h05.
O delegado que comanda as investigações não dá detalhes sobre o caso, que segue sob sigilo da Justiça.