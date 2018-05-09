Tragédia em Linhares: PM autoriza escolta para pastora

Batalhão da Polícia Militar em Linhares Crédito: Samira Ferreira | Gazeta Online

O Tenente Coronel Werison Risperi, comandante da Polícia Militar de Linhares, autorizou nesta quarta-feira (9) a escolta solicitada pela pastora Juliana Salles, mãe de Kauã, de 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio dentro de casa, em Linhares.

Em entrevista ao Gazeta Online, o coronel declarou que a equipe da PM está no local para garantir a segurança e minimizar possíveis problemas. "Não vejo problema nenhum que a PM esteja aqui para dar apoio, todo apoio que for necessário, para que se faça o enterro das crianças em si e que possamos, assim, garantir toda a tranquilidade possível e manutenção da ordem pública e paz social no local onde vai ser", declarou.

PASTORA SOLICITOU ESCOLTA À PM

A advogada Taycê Aksacki, que representa a família da pastora Juliana Salles informou à TV Gazeta que a pastora iria pedir escolta à Polícia Militar para participar do enterro dos filhos.

A funerária será acionada para buscar os corpos das crianças. Não haverá velório. Ainda não se sabe em qual cemitério sera o sepultamento, mas a advogada informou que o enterro será restrito a poucos familiares e amigos.

PASTOR GEORGE QUER IR A SEPULTAMENTO

Após a liberação do corpo dos irmãos, o pastor George Alves - padrasto de Kauã e pai de Joaquim - que está preso desde o dia 28 de abril, disse que quer ir ao sepultamento do filho e do enteado.

A advogada Taycê Aksachi, que representa a família da pastora Juliana Salles, mãe dos meninos, declarou que o pastor está pedindo para ir ao cemitério, mas que os advogados de defesa dele ainda estão analisando a possibilidade.