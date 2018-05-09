Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: PM autoriza escolta para pastora

A pastora Juliana Salles tinha solicitado escolta para participar do enterro dos filhos nesta quarta (9), em Linhares

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 20:39
Batalhão da Polícia Militar em Linhares Crédito: Samira Ferreira | Gazeta Online
O Tenente Coronel Werison Risperi, comandante da Polícia Militar de Linhares, autorizou nesta quarta-feira (9) a escolta solicitada pela pastora Juliana Salles, mãe de Kauã, de 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio dentro de casa, em Linhares.
Em entrevista ao Gazeta Online, o coronel declarou que a equipe da PM está no local para garantir a segurança e minimizar possíveis problemas. "Não vejo problema nenhum que a PM esteja aqui para dar apoio, todo apoio que for necessário, para que se faça o enterro das crianças em si e que possamos, assim, garantir toda a tranquilidade possível e manutenção da ordem pública e paz social no local onde vai ser", declarou.
PASTORA SOLICITOU ESCOLTA À PM
A advogada Taycê Aksacki, que representa a família da pastora Juliana Salles informou à TV Gazeta que a pastora iria pedir escolta à Polícia Militar para participar do enterro dos filhos.
A funerária será acionada para buscar os corpos das crianças. Não haverá velório. Ainda não se sabe em qual cemitério sera o sepultamento, mas a advogada informou que o enterro será restrito a poucos familiares e amigos.
PASTOR GEORGE QUER IR A SEPULTAMENTO
Após a liberação do corpo dos irmãos, o pastor George Alves - padrasto de Kauã e pai de Joaquim - que está preso desde o dia 28 de abril, disse que quer ir ao sepultamento do filho e do enteado.
A advogada Taycê Aksachi, que representa a família da pastora Juliana Salles, mãe dos meninos, declarou que o pastor está pedindo para ir ao cemitério, mas que os advogados de defesa dele ainda estão analisando a possibilidade.
Aksachi disse que não acha prudente que George vá ao enterro dos irmãos por medo dele sofrer algum tipo de violência.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados