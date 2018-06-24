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Tribunal de Justiça

Tragédia em Linhares: Pastora poderá ser transferida na próxima semana

O pedido de transferência será realizado pela justiça capixaba

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 21:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 21:10
Pastora Juliana Sales disse que foi para MG fazer um tratamento médico Crédito: Umberto Lemos | InterTV
Presa há quatro dias no presídio em Teófilo Otoni, em Minas Gerais (MG), a pastora Juliana Pereira Sales Alves, de 27 anos, deverá ser transferida na próxima semana para um presídio feminino no Espírito Santo. O pedido de transferência será realizado pela justiça capixaba. As informações são da assessoria do Tribunal de Justiça do Estado (TJES).
Juliana Sales foi detida na noite de terça-feira (19), acusada de conduta omissiva que culminou na morte dos filhos Kauã e Joaquim, em 21 de abril, em Linhares.
A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), afirmou que ainda não foi informada sobre o pedido de transferência da pastora, mas adiantou que, se for acionada, poderá prestar apoio para escoltar a pastora ao Estado. Além disso, uma avaliação será feita para determinar em qual dos quatro presídios femininos existentes no Estado a pastora poderá ser encaminhada.
Os quatro presídios são o Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), o Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) e também a Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), que tem um presídio feminino.
Procurada pela reportagem, a junta de advogados da pastora não atendeu as ligações.

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