Tragédia em Linhares: Pastora poderá ser transferida na próxima semana

Pastora Juliana Sales disse que foi para MG fazer um tratamento médico Crédito: Umberto Lemos | InterTV

Presa há quatro dias no presídio em Teófilo Otoni, em Minas Gerais (MG), a pastora Juliana Pereira Sales Alves, de 27 anos, deverá ser transferida na próxima semana para um presídio feminino no Espírito Santo. O pedido de transferência será realizado pela justiça capixaba. As informações são da assessoria do Tribunal de Justiça do Estado (TJES).

Juliana Sales foi detida na noite de terça-feira (19), acusada de conduta omissiva que culminou na morte dos filhos Kauã e Joaquim, em 21 de abril, em Linhares.

A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), afirmou que ainda não foi informada sobre o pedido de transferência da pastora, mas adiantou que, se for acionada, poderá prestar apoio para escoltar a pastora ao Estado. Além disso, uma avaliação será feita para determinar em qual dos quatro presídios femininos existentes no Estado a pastora poderá ser encaminhada.

Os quatro presídios são o Centro Prisional Feminino de Cariacica (CPFC), o Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL), o Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI) e também a Penitenciária Regional de São Mateus (PRSM), que tem um presídio feminino.