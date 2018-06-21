Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: pastora é levada para presídio em MG

Juliana foi presa na cidade mineira na noite de terça-feira (19), onde estava com o filho de 2 anos, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 22:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 22:56
Pastora Juliana Sales disse que foi para MG fazer um tratamento médico Crédito: Umberto Lemos | InterTV
A pastora Juliana Salles está no presídio de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. As informações são da Polícia Civil do município. Ela foi presa na cidade mineira na noite de terça-feira (19), onde estava com o filho de 2 anos, na casa de um dos pastores da Igreja Batista Vida e Paz.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Antes, porém, ela passou pelo procedimento de praxe de exame de lesões corporais no Instituto Médico Legal (IML) do município e, em seguida, foi encaminhada para o presídio, na manhã desta quarta-feira (20). Juliana deve ser levada para o presídio feminino de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, mas ainda não há previsão de quando ocorrerá essa transferência.
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Linhares, informou que a pastora Juliana Sales está presa sob a guarda da Polícia Civil de Minas Gerais.
Juliana Salles é mãe dos irmãos Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos que morreram carbonizados no dia 21 de abril, na casa onde eles moravam, no Centro de Linhares.
A defesa informou que a pastora estava em Teófilo Otoni para fazer acompanhamento médico psiquiátrico, por conta da repercussão do caso e ameaças de morte que ela vinha sofrendo em Linhares.
O mandado de prisão dela foi expedido pelo juiz André Bijos Dadalto, da 1ª Vara Criminal de Linhares, na última segunda-feira (18), no mesmo dia em que a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra Juliana e o pastor Georgeval Alves.
De acordo com a promotora Rachel Tannembaum, do MP de Linhares, Juliana responderá pelos mesmos crimes do marido Georgeval Alves Gonçalves, que está preso no presídio em Viana, na região Metropolitana. 
"Assim como o Georgeval, a Juliana também responderá por dois crimes de homicídio qualificado, dois crimes de estupro, dois crimes de tortura e por fralde processual. 'Ah, mas por qual motivo ela responderá pelos crimes sem nem ter estado na cena do crime?'. Ela responderá porque o Ministério Público entende que ela deixou as crianças à mercê de um homem perturbado, confuso quanto a sua sexualidade, por ele sempre ter tido relação conturbada com as crianças e por menosprezá-los constantemente. O desvio de caráter de Georgeval também foi considerado", disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados