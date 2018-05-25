Tragédia em Linhares: pastor diz em CPI que foi abusado na infância

Segundo informações obtidas pela reportagem, George Alves foi acompanhando por mais de 15 policiais Crédito: Eduardo Dias

Durante depoimento na CPI dos Maus-Tratos realizada no Ministério Público Estadual (MP-ES), na tarde desta sexta-feira (25), em Vitória, o pastor George Alves, acusado de estuprar, espancar e atear fogo no filho Joaquim Alves Salles, 3, e no enteado Kauã Salles Butkovsky, 6, no último dia 21 de abril, disse que sofreu abuso sexual na infância.

Interrogado pelo senador Magno Malta (PR), George Alves se ateve a apenas responder o que lhe era perguntado, sem se estender muito em suas falas. Ele diz que foi abusado na infância, sem dar detalhes, mas afirma que hoje não sente nenhum trauma.

O pastor afirma que foi criado pelos avós e pelos tios e que não conheceu a mãe. O senador perguntou se ele já usou drogas e ele confirmou que no passado já fez uso de entorpecentes, mas também não quis ser detalhista.





Quando foi questionado sobre o laudo da perícia policial que diz ter encontrado PSA (substância presente no sêmen humano) nas crianças, o pastor afirmou que é tudo mentira. "Eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz nada. Eu não matei meus filhos. Sou inocente", declarou.

Sobre religião, George Alves responde que era da Igreja Batista das Nações, que fica em Santo André, em São Paulo. Magno Malta perguntou ainda quanto tempo George está no Espírito Santo. Ele respondeu que é de São Paulo e está há quatro anos no ES e que, antes de ser pastor, era cabeleireiro e técnico em uma empresa.

George disse que veio para o Espírito Santo trabalhar como cabeleireiro e que trabalhou por três meses na profissão. Disse que teve um encontro com Deus e começou o ministério. Acrescentou ainda que casou com a pastora Juliana Salles em Linhares.