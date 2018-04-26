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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: novas testemunhas são chamadas para depor

Os dois homens chegaram à delegacia de Linhares por volta das 17h; eles tentaram ajudar o pastor George Alves durante incêndio que matou crianças

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 22:24
Kauã e Joaquim morreram carbonizados durante incêndio no quarto em que dormiam Crédito: Facebook
Duas testemunhas que tentaram ajudara o pastor George Alves durante o incêndio que matou as crianças Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, no Centro de Linhares, prestaram depoimento à polícia na tarde desta quarta-feira (25). 
> Irmãos morreram abraçados
Os dois homens chegaram à delegacia por volta das 17 horas para serem ouvidos pelo delegado Romel Pio Júnior, que está à frente do caso.
Antes disso, pela manhã, a mãe das crianças Juliana Salles chegou por volta de 9 horas à delegacia e só saiu cerca de quatro horas depois. Este foi o mesmo tempo que durou o depoimento do pastor George Alves, na tarde de terça-feira (24).
Depois, às 14h30 da tarde o casal George Salles e a esposa Juliana Alves foram pela segunda vez à delegacia acompanhados de amigos.
Sobre o que foi falado pelo casal em depoimento, o delegado Romel Pio Júnior preferiu não gravar entrevista. Ele informou que detalhes não serão passados para não atrapalhar as investigações, mas garantiu que a Polícia Civil está buscando todas as informações necessárias para que o caso seja concluído.
Câmeras que ficam na rua onde ocorreu a tragédia também foram recolhidas pela Polícia Civil e poderão ajudar nas investigações.
POLÍCIA CIVIL
A assessoria da Polícia Civil informou, por meio de nota, que está em diligências e utilizando todos os materiais e procedimentos necessários para apurar o fato e que demais informações, ainda, não seriam passadas para não atrapalhar as investigações.
Após uma hora e meia, eles saíram do local e não quiseram comentar o caso. O amigo do casal que estava com eles também não quis gravar entrevista, mas disse que Juliana e George estariam à disposição da polícia no que for preciso. 

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