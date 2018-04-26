Tragédia em Linhares: novas testemunhas são chamadas para depor

Kauã e Joaquim morreram carbonizados durante incêndio no quarto em que dormiam Crédito: Facebook

Duas testemunhas que tentaram ajudara o pastor George Alves durante o incêndio que matou as crianças Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3 anos, no Centro de Linhares, prestaram depoimento à polícia na tarde desta quarta-feira (25).

Os dois homens chegaram à delegacia por volta das 17 horas para serem ouvidos pelo delegado Romel Pio Júnior, que está à frente do caso.

Depois, às 14h30 da tarde o casal George Salles e a esposa Juliana Alves foram pela segunda vez à delegacia acompanhados de amigos.

Sobre o que foi falado pelo casal em depoimento, o delegado Romel Pio Júnior preferiu não gravar entrevista. Ele informou que detalhes não serão passados para não atrapalhar as investigações, mas garantiu que a Polícia Civil está buscando todas as informações necessárias para que o caso seja concluído.

Câmeras que ficam na rua onde ocorreu a tragédia também foram recolhidas pela Polícia Civil e poderão ajudar nas investigações.

POLÍCIA CIVIL

A assessoria da Polícia Civil informou, por meio de nota, que está em diligências e utilizando todos os materiais e procedimentos necessários para apurar o fato e que demais informações, ainda, não seriam passadas para não atrapalhar as investigações.