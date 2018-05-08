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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: médico do SML vai à delegacia

Na tarde desta segunda-feira, a irmã da pastora Juliana Salles prestou depoimento na Delegacia de Linhares

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 12:12
Médico do SML presta depoimento na manhã desta terça-feira Crédito: Samira Ferreira | Gazeta Online
O médico legista Carlos Alberto Ribeiro Vilhagra, do Serviço Médico Legal de Linhares (SML), chegou por volta das 9 horas desta terça-feira (08) na 16ª Delegacia Regional do município.
O médico, que fez o primeiro exame de lesões no pastor George Alves, no caso que investiga as mortes dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, carbonizados em um incêndio dentro do quarto na casa onde moravam, foi até a unidade mas, questionado pela imprensa, não quis dar declarações.
O médico deixou a delegacia por volta das 9h55. Não há informações se ele prestou depoimento ou se foi repassar alguma detalhe para a investigação do caso.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
IRMÃ DE PASTORA PRESTOU DEPOIMENTO
A irmã da pastora Juliana Salles  mãe de Kauã e Joaquim, mortos carbonizados em um incêndio em Linhares  chegou à delegacia da cidade por volta das 14h05 desta segunda-feira (7), e prestou depoimento ao delegado que comanda as investigações do caso. 
Amanda Salles chegou à 16ª Delegacia Regional de Linhares acompanhada de um membro da Igreja Vida e Paz, onde George Alves  preso por atrapalhar as investigações  atuava como pastor.
PASTOR PRESO TEM HABEAS CORPUS NEGADO
O pedido de habeas corpus feito pelos advogados do pastor George Alves, padrasto de Kauã, 6 anos, e pai de Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio em Linhares, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão saiu na noite da última sexta-feira (4).
A análise do pedido de HC foi feita pelo Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, que não aprovou o pedido de liberdade do pastor. O juiz está substituindo a Desembargadora Elisabeth Lordes, que está de férias neste período.
Não foram divulgados mais detalhes sobre a decisão porque o caso tramita em segredo de justiça.
A PRISÃO
O pastor George Alves foi preso na manhã do dia 28 após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária por 30 dias. Há indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças na casa em que morava, e modificou a cena dentro do imóvel.
CORPOS DE IRMÃOS FORAM LIBERADOS
Os corpos dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio de Linhares, no dia 21 de abril, foram identificados e liberados no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória nesta segunda-feira (7).
No dia 23 de abril, o pastor e a esposa, a pastora Juliana Sales, colheram material genético no Departamento Médico Legal (DML) para ajudar na identificação das crianças. O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, 31, também compareceu ao local.

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