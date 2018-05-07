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Prisão temporária

Tragédia em Linhares: Justiça nega habeas corpus a pastor

O pedido da defesa de George Alves foi feito na última semana; a decisão saiu na noite da última sexta-feira (4)

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 17:30
Pastor Georgeval quando foi preso durante investigações do incêndio que mataram o filho dele, Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos, em Linhares Crédito: Frideberto Viega | TV Gazeta | Arquivo
O pedido de habeas corpus feito pelos advogados do pastor George Alves, padrasto de Kauã, 6 anos, e pai de Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio em Linhares, foi negado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão saiu na noite da última sexta-feira (4).
A análise do pedido de HC foi feita pelo Desembargador substituto Júlio César Costa de Oliveira, que não aprovou o pedido de liberdade do pastor. O juiz está substituindo a Desembargadora Elisabeth Lordes, que está de férias neste período.
Não foram divulgados mais detalhes sobre a decisão porque o caso tramita sob sigilo.
A PRISÃO
O pastor George Alves foi preso na manhã do dia 28 após a Justiça expedir um mandado de prisão temporária por 30 dias. Há indícios de que o pastor estava atrapalhando as investigações do incêndio que matou as crianças na casa em que morava, e modificou a cena dentro do imóvel.
CORPO DE IRMÃOS FORAM LIBERADOS
Os corpos dos irmãos Kauã, 6 anos, e Joaquim, 3, mortos carbonizados em um incêndio de Linhares, no dia 21 de abril, foram identificados e liberados no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória nesta segunda-feira (7).
No dia 23 de abril, o pastor e a esposa, a pastora Juliana Sales, colheram material genético no Departamento Médico Legal (DML) para ajudar na identificação das crianças. O pai de Kauã, o comerciante Rainy Butkovsky, 31, também compareceu ao local.

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