Tragédia em Linhares: igreja liderada por George não tem mais cultos

Portão da Igreja Batista Vida e Paz em Linhares Crédito: Ariele Rui | TV Gazeta

A Igreja Batista Vida e Paz, que era liderada pelos pastores George Alves e Juliana Salles, está fechada há, pelo menos, sete dias. É o que revelaram vizinhos do templo, que fica no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado.

Nesta quinta-feira (10), dia do enterro dos irmãos Kauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos, a reportagem da TV Gazeta Norte esteve no local no período da tarde e encontrou o portão trancado com corrente e cadeado. As placas de identificação da igreja foram retiradas. Vizinhos acreditam que as faixas foram removidas na madrugada desta quinta, já que nos dias anteriores elas estavam afixadas.

Um fonte também revelou que os fiéis estão se reunindo todo domingo na casa de um membro diferente da igreja, pois estão com medo de retaliação desde que o local foi depredado. Um dos frequentadores do templo esteve na 16ª Delegacia Regional de Linhares, na semana passada, para registrar um boletim de ocorrência dando conta que um vândalo tentou retirar as faixas do templo e ainda tentou abrir o cadeado.