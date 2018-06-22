Tragédia em Linhares: diretora chamou pais para falar de suposto abuso

Os irmãos Kauã e Joaquim Crédito: Facebook

Linhares, região Norte do Estado, disse que chegou a chamar os pastores Juliana Salles e Geogerval Alves Gonçalves na escola após um dos meninos relatar um suposto abuso sofrido. A diretora da escola onde as crianças Joaquim Alves, 3 anos e Kauã Sales, de 6 anos, estudaram juntos em, região Norte do Estado, disse que chegou a chamar os pastores Juliana Salles e Geogerval Alves Gonçalves na escola após um dos meninos relatar um suposto abuso sofrido.

Jonizete Aparecida Morello de Paula falou com exclusividade ao Gazeta Online, que Joaquim, de 3 anos, disse em setembro de 2017 que alguém tinha mexido no pipi dele.

O Joaquim disse para a professora e depois para mim, que alguém da escola havia mexido no pipi dele. Ele não dizia que era abusado sexualmente, pois tinha somente três anos de idade. Falou que era um menino grande que tinha feito isso, mas na escola não tem gente grande. As pessoas maiores têm cinco anos e nós tínhamos somente mulheres. A referência que ele dizia, era de uma figura masculina. Joaquim chegou a mencionar um nome, que era comum de várias crianças na creche também, e chamei os pais para uma reunião, disse.

A diretora informou que chegou a questionar Geogerval Alves Gonçalves se na família havia alguém com o nome dito pela criança.

Eu, como diretora da escola, perguntei ao senhor George se no âmbito familiar havia alguém com esse nome, mas os pais disseram que não. Ele disse que era impossível um fato desses acontecer no ambiente familiar, pois a família era exemplar, perfeita, com momentos de ensinamentos da Bíblia. A família disse que iria procurar uma psicóloga da igreja deles para conversarem sobre o fato relatado por Joaquim. E assim encerramos a conversa. Registrei tudo em ata, disse.