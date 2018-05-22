Tragédia em Linhares: delegados ouvem últimos depoimentos

Fachada da 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online

Os últimos depoimentos de pessoas chamadas pela polícia na investigação da tragédia em Linhares, em que os irmãos Joaquim Alves e Kauã Salles morreram carbonizados, serão prestados nesta terça-feira (22). Na semana passada, em entrevista ao Gazeta Online, a delegada Suzana Garcia afirmou que a investigação já está na fase final.

"Em breve a Polícia Civil vai entregar o resultado sobre a elucidação dos fatos. Não tem prazo, mas está na fase final".

linha de investigação de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). A Polícia Civil já trabalha com a, quando há a intenção de matar, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

LAUDOS PERICIAIS

Questionada pela reportagem sobre a conclusão dos laudos periciais e a entrega ao delegado responsável pelo caso, a assessoria da (Sejus) informou que o caso segue sob segredo de Justiça, com acompanhamento do Ministério Público e informações adicionais seriam repassadas após a conclusão do inquérito policial.

PRORROGAÇÃO DA PRISÃO

Na última quinta-feira (17), a Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) e a Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares, pediu na Justiça a prorrogação da prisão temporária, por mais 30 dias, de Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos. O pedido foi justificado pelo fato de a polícia estar trabalhando com a linha de investigação de homicídio doloso.

O delegado Romel Pio Júnior também conversou com a reportagem, na semana passada e declarou que a prorrogação da prisão do pastor era necessária para a conclusão da investigação. "Nós estamos representando pela prorrogação da prisão temporária do investigado, porque a manutenção da custódia dele é muito importante para a conclusão do trabalho investigativo", disse.