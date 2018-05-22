Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fase final

Tragédia em Linhares: delegados ouvem últimos depoimentos

Esses depoimentos serão incluídos no inquérito policial que está sendo realizado pela Polícia Civil de Linhares

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 18:57
Fachada da 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Brunela Alves | Gazeta Online
Os últimos depoimentos de pessoas chamadas pela polícia na investigação da tragédia em Linhares, em que os irmãos Joaquim Alves e Kauã Salles morreram carbonizados, serão prestados nesta terça-feira (22). Na semana passada, em entrevista ao Gazeta Online, a delegada Suzana Garcia afirmou que a investigação já está na fase final.
"Em breve a Polícia Civil vai entregar o resultado sobre a elucidação dos fatos. Não tem prazo, mas está na fase final".
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
A Polícia Civil já trabalha com a linha de investigação de homicídio doloso, quando há a intenção de matar, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
LAUDOS PERICIAIS
Questionada pela reportagem sobre a conclusão dos laudos periciais e a entrega ao delegado responsável pelo caso, a assessoria da (Sejus) informou que o caso segue sob segredo de Justiça, com acompanhamento do Ministério Público e informações adicionais seriam repassadas após a conclusão do inquérito policial.
PRORROGAÇÃO DA PRISÃO
Na última quinta-feira (17), a Delegacia de Infrações Penais e Outros (Dipo) e a Delegacia de Crimes Contra a Vida de Linhares, pediu na Justiça a prorrogação da prisão temporária, por mais 30 dias, de Georgeval Alves Gonçalves, 36 anos. O pedido foi justificado pelo fato de a polícia estar trabalhando com a linha de investigação de homicídio doloso. 
O delegado Romel Pio Júnior também conversou com a reportagem, na semana passada e declarou que a prorrogação da prisão do pastor era necessária para a conclusão da investigação. "Nós estamos representando pela prorrogação da prisão temporária do investigado, porque a manutenção da custódia dele é muito importante para a conclusão do trabalho investigativo", disse.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz
Segundo a Guarda Civil Municipal, o homem é suspeito de arrombar o estabelecimento e levar um notebook, um celular, máquinas de cartão e acessórios eletrônicos.
Dupla é detida após furto a loja no centro de Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados