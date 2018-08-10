Tragédia em Linhares: 36 testemunhas de acusação vão depor em audiência

George e Juliana estão presos em cadeias diferentes do Espírito Santo Crédito: Marcelos Prest | Arquivo | GZ

O Ministério Público Estadual arrolou 36 testemunhas de acusação no processo em que o pastor George Alves e a mulher Juliana Salles são acusados pelas mortes dos irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos. Dezoito testemunhas serão ouvidas na primeira audiência do caso, marcada para começar às 9h do dia 23 de outubro, no Fórum de Linhares . As demais 18 serão ouvidas numa segunda audiência em data ainda a ser definida pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, André Dadalto.

Por fim, a Justiça vai marcar outra audiência para ouvir as testemunhas de defesa e realizar os interrogatórios. George e Juliana estão presos em cadeias diferentes do Espírito Santo.

A Polícia Civil concluiu que o pastor estuprou, agrediu e colocou fogo nas crianças ainda vivas na madrugada do dia 21 de abril. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Linhares. A promotora Rachel Tannenbaum denunciou o pastor por dois homicídios qualificados; dois estupros de vulneráveis; dois crimes de tortura; e fraude processual por ter alterado a cena do crime.

A promotora também concluiu que Juliana sabia que os filhos sofriam violência física, sexual e psicológica; sabia que o marido tinha desvio de caráter e comportamento sexual incompatível com a "pregação"; e ajudou o marido a alterar a cena do crime. Apesar de não estar em casa no dia do crime, Juliana responde por dois homicídios; dois estupros de vulnerável; e também por fraude processual.

A defesa de George e Juliana sempre negou que eles tenham participado do crime.