Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Norte
  • Tragédia em Linhares: 36 testemunhas de acusação vão depor em audiência
Pastores presos

Tragédia em Linhares: 36 testemunhas de acusação vão depor em audiência

Dezoito testemunhas serão ouvidas na primeira audiência do caso, marcada para começar às 9h do dia 23 de outubro, no Fórum de Linhares. As demais serão ouvidas em outra data

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 18:55
George e Juliana estão presos em cadeias diferentes do Espírito Santo Crédito: Marcelos Prest | Arquivo | GZ
O Ministério Público Estadual arrolou 36 testemunhas de acusação no processo em que o pastor George Alves e a mulher Juliana Salles são acusados pelas mortes dos irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Kauã Salles Butkovsky, de 6 anos. Dezoito testemunhas serão ouvidas na primeira audiência do caso, marcada para começar às 9h do dia 23 de outubro, no Fórum de Linhares. As demais 18 serão ouvidas numa segunda audiência em data ainda a ser definida pelo juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares, André Dadalto.
Por fim, a Justiça vai marcar outra audiência para ouvir as testemunhas de defesa e realizar os interrogatórios. George e Juliana estão presos em cadeias diferentes do Espírito Santo.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
A Polícia Civil concluiu que o pastor estuprou, agrediu e colocou fogo nas crianças ainda vivas na madrugada do dia 21 de abril. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Linhares. A promotora Rachel Tannenbaum denunciou o pastor por dois homicídios qualificados; dois estupros de vulneráveis; dois crimes de tortura; e fraude processual por ter alterado a cena do crime.
A promotora também concluiu que Juliana sabia que os filhos sofriam violência física, sexual e psicológica; sabia que o marido tinha desvio de caráter e comportamento sexual incompatível com a "pregação"; e ajudou o marido a alterar a cena do crime. Apesar de não estar em casa no dia do crime, Juliana responde por dois homicídios; dois estupros de vulnerável; e também por fraude processual.
A defesa de George e Juliana sempre negou que eles tenham participado do crime.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados