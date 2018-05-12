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Irmãos carbonizados

Tragédia em Linhares: 'Da janela vi as labaredas', lembra vizinho

Ao olhar na janela o que poderia ter acontecido, ele viu labaredas de fogo vindo da lateral da casa incendiada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 23:01

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 23:01

Telhado da casa dos pastores George Alves e Juliana Salles após o incêndio em que as crianças Joaquim e Kauã morreram carbonizadas Crédito: Brunela Alves
O vizinho da casa onde as crianças Joaquim Alves e Kauã Salles morreram carbonizadas no dia 21 de abril, em Linhares, região Norte do Estado, disse que viu intensas labaredas saindo da casa no dia da tragédia.
O terapeuta Marne Borges, 84 anos, contou que a mulher levantou durante a madrugada, por volta de 2h20, e, ao ouvir barulhos e movimentação de pessoas, achou que poderia até ser um assalto.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
Minha mulher levantou de madrugada para ir ao banheiro e ao ouvir estouros como se fossem fogos de artifício ficou assustada e me acordou. Ela estava achando que poderia até ser um assalto, disse.
Ao olhar da janela o que poderia ter acontecido, viu labaredas de fogo vindo da lateral da casa incendiada.
Quando olhamos pela janela, vimos labaredas muito altas e, logo em seguida, jatos de água dos bombeiros, que derrubaram as telhas da casa na minha varanda, continuou.
Ao perceber que se tratava de um incêndio, ele saiu de casa e disse que conversou com um militar do Corpo de Bombeiros. Quando falei com um bombeiro, ele disse que o fogo já estava controlado, o pai já havia sido levado para o hospital em estado de choque e que havia duas crianças mortas na casa, disse relembrando a cena.

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