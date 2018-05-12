Tragédia em Linhares: 'Da janela vi as labaredas', lembra vizinho

Telhado da casa dos pastores George Alves e Juliana Salles após o incêndio em que as crianças Joaquim e Kauã morreram carbonizadas Crédito: Brunela Alves

O vizinho da casa onde as crianças Joaquim Alves e Kauã Salles morreram carbonizadas no dia 21 de abril, em Linhares, região Norte do Estado, disse que viu intensas labaredas saindo da casa no dia da tragédia.

O terapeuta Marne Borges, 84 anos, contou que a mulher levantou durante a madrugada, por volta de 2h20, e, ao ouvir barulhos e movimentação de pessoas, achou que poderia até ser um assalto.

Minha mulher levantou de madrugada para ir ao banheiro e ao ouvir estouros como se fossem fogos de artifício ficou assustada e me acordou. Ela estava achando que poderia até ser um assalto, disse.

Ao olhar da janela o que poderia ter acontecido, viu labaredas de fogo vindo da lateral da casa incendiada.

Quando olhamos pela janela, vimos labaredas muito altas e, logo em seguida, jatos de água dos bombeiros, que derrubaram as telhas da casa na minha varanda, continuou.