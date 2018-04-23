Tragédia em Linhares: 'Ainda é prematuro afirmar algo', diz tenente

Crédito: Kaio Henrique

"É muito prematuro afirmarmos algo sobre o incêndio". A frase é do tenente-coronel Carlos Wagner, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à Rádio CBN Vitória (92,5 FM), sobre a tragédia em Linhares, na qual dois irmãos morreram carbonizados durante incêndio no quarto em que dormiam, na madrugada de sábado (21).

O tenente-coronel informou que as equipes do Corpo de Bombeiros Militar ainda estão apurando o que aconteceu. "Foi uma grande fatalidade, algo que não vemos todos os dias", lamentou.

É muito prematuro afirmarmos algo sobre o incêndio, até mesmo porque ele pode ter sido causado de inúmeras maneiras. Pode ser um princípio de incêndio causado por um palito de fósforo, por algo da parte elétrica, equipamentos eletrônicos... Tenente-coronel Carlos Wagner

Carlos Wagner contou ainda que, quando as equipes chegaram ao local do incêndio, as chamas já estavam muito altas e as crianças já estavam sem vida. "O que devemos fazer em caso de incêndio é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Agora devemos proteger a própria questão emocional da família diante do contexto de perda deles. Eu prefiro aguardar o resultado dos exames periciais para nos pronunciarmos sobre o que aconteceu lá", concluiu.

LAUDO DEVE FICAR PRONTO EM 20 DIAS

O laudo do Corpo de Bombeiros que vai identificar o que causou o incêndio que matou os irmãos Joaquim e Kauã, de 3 e 6 anos, na casa onde moravam, no Centro de Linhares, Norte do Estado, ficará pronto em até 20 dias. A perícia foi realizada na manhã de sábado (21). As informações foram passadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp).

O CASO

Linhares. O pastor George Alves estava sozinho em casa com o filho Joaquim e o enteado Kauã, que dormiam juntos em um dos quartos da residência na noite deste sábado (21), em

Por volta das duas horas da madrugada, o pai escutou os meninos gritando e percebeu que a babá eletrônica estava apitando. Quando olhou o equipamento, identificou o fogo. Ele correu para o cômodo em que as crianças estavam e tentou socorrê-las - mas não conseguiu retirar os meninos com vida do quarto.

Vizinhos teriam ouvido gritos e correram para ajudar, mas não foi possível. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou fazer o socorro das crianças, mas segundo o sargento Paulo Roberto Rodrigues Nascimento, o quarto já estava tomado pelo fogo.

Quando a equipe conseguiu conter as chamas e se aproximar dos meninos, percebeu que os dois já estavam sem vida. A suspeita inicial é de que algum aparelho eletrônico possa ter causado o acidente.

A mãe de Kauã e Joaquim, que também é pastora, estava com o filho mais novo do casal em um congresso em Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

CASAL JÁ HAVIA PERDIDO UMA FILHA

morte da filha pequena, há aproximadamente 1 ano e meio, por causa de uma enfermidade, revelou o pastor Eufrásio Marques, amigo da família. O casal de pastores George Alves e Juliana Salles, que perderam os filhos Joaquim e Kauã na tragédia dentro de casa, tiveram que lidar recentemente com a, há aproximadamente 1 ano e meio, por causa de uma enfermidade, revelou o pastor Eufrásio Marques, amigo da família.