Tragédia em Cachoeiro: bandidos teriam dito: 'Foi a pessoa errada'

Uma dona de casa de 26 anos que participava do churrasco que terminou em morte, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, afirma que bandidos disseram ter baleado a pessoa errada logo após o assassinato do ajudante de pedreiro Wagner Macedo Silva. A sogra de Wagner, ao presenciar o crime, passou mal e acabou morrendo.

Testemunha narra o pavor durante o crime e diz que Wagner era uma pessoa tranquila. No local havia várias crianças.

VEJA ENTREVISTA

Como tudo aconteceu?

Estávamos todos assistindo o jogo do Brasil. Na hora do segundo gol, apareceram dois meliantes. Eles pararam a moto, olharam para a cara de todo mundo e, antes de sair, deram cinco tiros no Wagner. Depois falaram: 'Não, não! Foi a pessoa errada', e fugiram. Um vizinho pegou o Wagner e o colocou dentro do carro para levá-lo ao hospital, mas ele acabou morrendo.

E a Maria Aparecida (sogra de Wagner)?

Ela viu tudo, começou a chorar e a levaram pra dentro de casa. Ela começou a passar mal, colocando sangue pela boca, pelo ouvido. Os policiais que estavam no local para fazer o boletim de ocorrência a socorreram e tentaram levá-la para o hospital.

Como era o Wagner?

Ele era uma pessoa boa, chegava do serviço cedo. Parava, falava com todo mundo e não tinha problema com ninguém. Os únicos vícios dele eram café e o cigarrinho. Era um pai de família e isso foi uma crueldade muito grande. Queremos justiça!