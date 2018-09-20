Tráfego alterado e famílias retiradas para abertura de canal em Linhares

Obra na barragem de Linhares Crédito: Reprodução

A obra de ampliação do canal entre a Lagoa Juparanã e o Rio Pequeno, em Linhares , região Norte do Estado, foi concluída e o canal será reaberto neste sábado (22). Agora, a vazão de água vai chegar a 100 metros cúbicos por segundo e deve diminuir o nível da lagoa. Para garantir a segurança dos moradores do entorno e também para motoristas e pedestres, 56 famílias serão retiradas de suas casas e o tráfego na ponte sobre o rio vai funcionar no esquema pare e siga.

As medidas de precaução serão tomadas pela Fundação Renova, Defesa Civil de Linhares e Secretarias Municipais de Segurança e de Serviço Social. No caso da ponte, o tráfego vai funcionar como pare e siga das 8h às 18h, no domingo (22), e das 3h às 6h30 entre os dias 23 e 26. O serviço será realizado com a autorização do Departamento de Estradas de Rodagens (DER) e com o acompanhamento da Polícia Militar.

Já as 56 famílias que moram na região da barragem serão realocadas pela Fundação Renova por um período mínimo de oito dias, que é o tempo previsto para que o canal atinja a vazão máxima. Além disso, as famílias vão passar o período chuvoso, até março do ano que vem, em residências temporárias, com aluguel pago pela fundação.

A previsão é que até sexta-feira (21) todos os moradores estejam acomodados nas novas casas ou nos hotéis. Uma empresa de vigilância vai fazer a segurança patrimonial das residências dos moradores realocados durante esse período que as famílias estarão fora.

OBRA NA BARRAGEM

O canal entre a Lagoa Juparanã e o Rio Pequeno foi ampliado, rebaixado e ainda passou por obras de reforço na estrutura. Outras melhorias também serão realizadas nas obras da barragem. As margens esquerda e direita, do barramento até a ponte, o desemboque e os pilares da ponte vão receber reforço de proteção para a segurança dessas estruturas com pedras graúdas. Também está em implantação um sistema de monitoramento do nível da água no Rio Doce, Lagoa Juparanã e Rio Pequeno.

De acordo com a Fundação Renova, o nível da lagoa vem baixando aos poucos desde a abertura do canal entre o Rio Pequeno e o Rio Doce, que aconteceu em abril deste ano. No entanto, o nível ainda está acima do normal.

Além disso, a Renova informou que o fundo do canal foi rebaixado em 1,20m e a largura foi ampliada de seis metros para 11,20 metros, para aumentar a capacidade de vazão dos atuais 30 metros cúbicos para 100 metros cúbicos por segundo.