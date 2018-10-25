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Autuado em flagrante

Taxista é preso acusado de estuprar menino de 7 anos em Pedro Canário

A mãe da criança contou à polícia que percebeu os sinais do abuso ao dar banho no filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2018 às 16:07

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 16:07

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um taxista de 51 anos foi preso por estupro de vulnerável em Pedro Canário, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe de uma criança de 7 anos de idade compareceu ao Batalhão da PM, na noite de quarta-feira (24), por volta das 23h, alegando que seu filho havia sido estuprado.
Para os militares, a mãe informou que sempre deixava o menino na casa de uma amiga para ir trabalhar. Disse ainda que pegou o menino e o levou para casa. Na hora de dar banho na criança, percebeu que ela apresentava sangramento nas partes íntimas.
Ao perguntar ao filho o que havia acontecido, o menor afirmou que um taxista o teria empurrado para dentro de um táxi, tirado sua calça e abusado dele. À reportagem, a polícia não detalhou em que local o estupro teria ocorrido. 
AMEAÇAS
A criança contou que o taxista o teria ameaçado dizendo que se ele contasse para alguém o que havia acontecido, iria matá-lo junto com a mãe.
Os militares perguntaram ao garoto as características do taxista, e o menor informou que se tratava de um homem baixo que usava boné.
Os policiais apresentaram fotos de vários taxistas, e o menor foi categórico em reconhecer e afirmar que se tratava do homem de 51 anos, segundo informações da polícia. 
Uma conselheira tutelar de plantão foi chamada para acompanhar a mãe e a criança durante a ocorrência que seguiu pela madrugada.
PRISÃO 
O taxista foi localizado pelos militares. Ele informou que reside em Pedro Canário há 50 anos e negou que tivesse abusado da criança.
As partes envolvidas foram encaminhadas para a Delegacia de São Mateus, que recebe as ocorrências do plantão na região. 
A criança foi encaminhada para o Serviço Médico Legal de Linhares para fazer exames. 
A Polícia Civil informou que o taxista foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.
Taxista é preso por estuprar menino de 7 anos em Pedro Canário

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