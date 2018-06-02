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Violência

Taxista é assassinado com oito tiros em Linhares

Jhonatas Carvalho, de 21 anos, foi encontrado na Avenida São Paulo, próximo a garagem de uma empresa de transporte

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 18:34
O taxista Jhonatas Carvalho dos Santos foi assassinado com oito tiros em Linhares Crédito: Divulgação/Facebook
Um taxista foi assassinado com oito tiros em Linhares, região Norte do Estado.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na noite de sexta-feira (1), no bairro Aviso.
O taxista Jhonatas Carvalho, de 21 anos, foi encontrado na Avenida São Paulo, próximo a garagem de uma empresa de transporte.
A vítima tinha 16 perfurações no corpo, provocadas pelos oito tiros de arma de fogo. A cerca de 20 metros do local estava o carro que ele usava para trabalhar, um veículo modelo Fiat Siena de cor branca e placa de táxi de Linhares.
O carro do taxista Crédito: Internauta
O local do crime foi isolado e preservado até a chegada da perícia da Policia Civil.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares e foi liberado na manhã deste sábado (02), aos familiares.
A Polícia Civil de Linhares vai investigar o caso.

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