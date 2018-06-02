Taxista é assassinado com oito tiros em Linhares

O taxista Jhonatas Carvalho dos Santos foi assassinado com oito tiros em Linhares Crédito: Divulgação/Facebook

Um taxista foi assassinado com oito tiros em Linhares, região Norte do Estado.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na noite de sexta-feira (1), no bairro Aviso.

O taxista Jhonatas Carvalho, de 21 anos, foi encontrado na Avenida São Paulo, próximo a garagem de uma empresa de transporte.

A vítima tinha 16 perfurações no corpo, provocadas pelos oito tiros de arma de fogo. A cerca de 20 metros do local estava o carro que ele usava para trabalhar, um veículo modelo Fiat Siena de cor branca e placa de táxi de Linhares.

O carro do taxista Crédito: Internauta

O local do crime foi isolado e preservado até a chegada da perícia da Policia Civil.

O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares e foi liberado na manhã deste sábado (02), aos familiares.