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Norte

Suspeito de furto é espancado em São Mateus

Quando a PM chegou ao local, o homem estava desacordado e com lesões após ter sido espancado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 13:35

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 13:35

Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação
O suspeito de um furto foi contido por populares em São Mateus, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito de 29 anos, invadiu uma residência no bairro Morada do Ribeirão na noite de domingo (14) e furtou várias bijuterias.
A vítima, uma mulher de 40 anos, percebeu o furto e começou a gritar. Nesse momento, populares conseguiram impedir a fuga do suspeito.
A PM informou que ao chegar ao local, o suspeito estava desacordado e com lesões após ter sido espancado. 
O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Roberto Silvares, onde ficou sob escolta policial.
POLÍCIA CIVIL
A assessoria da Polícia Civil informou que o conduzido foi encaminhado para Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado. "A vítima, que ainda não compareceu à delegacia, será intimada para depor sobre o caso. O caso seguirá sob investigação da polícia", ressaltou a nota.
Suspeito de furto é espancado em São Mateus

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