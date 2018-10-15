Suspeito de furto é espancado em São Mateus

Hospital Roberto Silvares Crédito: Divulgação

São Mateus, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito de 29 anos, invadiu uma residência no bairro Morada do Ribeirão na noite de domingo (14) e furtou várias bijuterias. O suspeito de um furto foi contido por populares em, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito de 29 anos, invadiu uma residência no bairro Morada do Ribeirão na noite de domingo (14) e furtou várias bijuterias.

A vítima, uma mulher de 40 anos, percebeu o furto e começou a gritar. Nesse momento, populares conseguiram impedir a fuga do suspeito.

A PM informou que ao chegar ao local, o suspeito estava desacordado e com lesões após ter sido espancado.

O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Roberto Silvares, onde ficou sob escolta policial.

POLÍCIA CIVIL

A assessoria da Polícia Civil informou que o conduzido foi encaminhado para Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e liberado. "A vítima, que ainda não compareceu à delegacia, será intimada para depor sobre o caso. O caso seguirá sob investigação da polícia", ressaltou a nota.