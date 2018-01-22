Sobe para 5 o número de feridos em acidente na BR 101 em Sooretama

Engavetamento deixa feridos e interdita trecho da BR 101 em Sooretama Crédito: Raphael Verly | TV Gazeta Norte

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas no engavetamento entre oito veículos , que aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (22), no quilômetro 118 da BR 101, em Sooretama, Norte do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas não se feriram com gravidade. Entre elas, estão duas pessoas que estavam em uma moto.

Além da motocicleta, o acidente envolveu dois caminhões e cinco carros. Um dos caminhões, carregado com mamão, tombou e ficou atravessado no meio da rodovia. Por pouco, o veículo não caiu em cima de um carro com quatro ocupantes. O motorista do automóvel, Osvaldo Batista Leite Filho, disse que foi um susto, mas ninguém ficou ferido.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela PRF. Por causa da batida, a pista ficou fechada nos dois sentidos por pelo menos uma hora. Um congestionamento se formou, mas, depois, o trânsito seguiu por um desvio feito no acostamento. A pista foi totalmente liberada por volta das 18 horas, de acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia.

Para o atendimento da ocorrência foram acionadas duas ambulâncias da Eco 101, uma viatura de inspeção para sinalização do local, dois guinchos leves, um guincho pesado e uma equipe para retirada da carga.