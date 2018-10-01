'Sinto que ele está vivo', diz pai de piloto desaparecido em Linhares

O piloto Mayke Stefanelli Barcellos está desaparecido desde que decolou em uma aeronave em Linhares Crédito: Reprodução/Facebook

Linhares, no Norte do Estado, acredita que o filho ainda está vivo. O pai do piloto Mayke Stefanelli Barcellos, que está desaparecido há 10 dias após decolar em uma asa-delta motorizada com o amigo Douglas Siqueira Lana, em, no Norte do Estado, acredita que o filho ainda está vivo.

ajuda do Exército para realizar buscas na Reserva Biológica de De acordo com Janio Stefanelli Barcellos, 59 anos, que também é piloto, o filho está na mata e reforçou o pedido depara realizar buscas na Reserva Biológica de Sooretama

Eu sinto que meu filho está vivo e tenho certeza que está na mata. Acredito que o motor deu pane enquanto eles passavam por lá e não deu tempo de saírem. Ele falou que faria aquela rota para economizar tempo. Eu disse a ele que o nosso prazer como piloto é voar sem ter pressa para poder apreciar a paisagem, mas ele não me ouviu e passou pelo trajeto mais perigoso, que não é recomendado





Os amigos desapareceram no último dia 21, quando seguiam de Linhares para Mucuri, na Bahia, para participarem de um encontro que reuniu pilotos de todo o Brasil.

ANGÚSTIA

Janio Garuzzi exibe uma asa-delta que ganhou do filho Mayke Barcellos, que está desaparecido Crédito: Brunela Alves

O pai disse que a angústia da família aumenta à medida em que os dias passam, e cobra ajuda das autoridades. "É muito difícil para nós a cada dia que passa sem encontrá-los. Estamos percebendo que o apoio das autoridades está diminuindo também. Nós não podemos parar, pois temos que achá-los vivos ou mortos. Por isso, quanto mais ajuda tivermos, melhor", disse.

A irmã do piloto, Jessica Stefanelli Barcelos, 30 anos, disse que os amigos estão sendo muito importantes nas buscas. "Os amigos estão sendo fundamentais nos ajudando desde o início nas buscas, pois para nós, essa espera é muito triste e angustiante. Eles podem estar machucados e não podemos desistir de tentar salvá-los", disse.

BUSCAS

Nesta segunda-feira (01) a equipe do Corpo de Bombeiros e amigos realizaram buscas terrestres e na lagoa com o auxílio de uma moto aquática.

O tenente-coronel Ferrari, do Corpo de Bombeiros, informou que as buscas serão concentradas a partir de desta terça-feira (02), na lagoa Juparanã com o equipamento sonar, que apresentou um problema na última sexta-feira (28).

"O sonar que estava auxiliando nas buscas apresentou alguns problemas, mas já foi consertado. A partir de amanhã as buscas serão concentradas na lagoa, entre o distrito do Guaxe e o Aeroporto de Linhares, pois os indícios do celular e das testemunhas apontam para essa direção", disse.

Sobre o pedido da família para que as buscas sejam realizadas na mata, Ferrari disse que não há indícios de que os desaparecidos estejam nesse local, mas não descarta a possibilidade de ampliação da área para localizarem os amigos.