Sexta-feira de mortes nas estradas que cortam o ES

Em Linhares, um motociclista morreu após colidir em um caminhão na BR 101, próximo a um posto de combustíveis no bairro Canivete Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte

A noite de sexta-feira (23) foi marcada por acidentes graves no Norte e Noroeste do Estado. Em Linhares, um motociclista morreu após colidir em um caminhão na BR 101, próximo a um posto de combustíveis no bairro Canivete.

O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina, onde foi identificado como sendo de Breno Santos Silva. O caminhoneiro não foi localizado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ele fugiu e não prestou socorro ao motociclista.

BAIXO GUANDU

Por volta de 19h40, um homem de 43 anos foi atropelado por um veículo utilitário Renault, na BR 259, em Baixo Guandu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi surpreendida pelo veículo ao tentar atravessar a pista no quilômetro 102. A PRF informou que o local do acidente não tinha iluminação. O condutor, de 35 anos, permaneceu no local.

BARRA DE SÃO FRANCISCO

Por volta das 21 horas, um jovem morreu em um acidente de moto na rodovia que liga Barra de São Francisco a Ecoporanga. De acordo com a Polícia Militar, José Blunck Moraes Neto, 19 anos, perdeu o controle do veículo numa curva, saiu da pista e acabou batendo em várias árvores. Ele morreu no local. Uma pessoa que estava na garupa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

SANTA TERESA