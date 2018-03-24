Sexta-feira de mortes nas estradas que cortam o ES

A noite de sexta-feira (23) foi marcada por acidentes graves no Norte e Noroeste do Estado. Em Linhares, um motociclista morreu após colidir em um caminhão na BR 101, próximo a um posto de combustíveis no bairro Canivete.
O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina, onde foi identificado como sendo de Breno Santos Silva. O caminhoneiro não foi localizado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ele fugiu e não prestou socorro ao motociclista.
BAIXO GUANDU
Por volta de 19h40, um homem de 43 anos foi atropelado por um veículo utilitário Renault, na BR 259, em Baixo Guandu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima, que não teve a identidade divulgada, foi surpreendida pelo veículo ao tentar atravessar a pista no quilômetro 102. A PRF informou que o local do acidente não tinha iluminação. O condutor, de 35 anos, permaneceu no local.
BARRA DE SÃO FRANCISCO
Por volta das 21 horas, um jovem morreu em um acidente de moto na rodovia que liga Barra de São Francisco a Ecoporanga. De acordo com a Polícia Militar, José Blunck Moraes Neto, 19 anos, perdeu o controle do veículo numa curva, saiu da pista e acabou batendo em várias árvores. Ele morreu no local. Uma pessoa que estava na garupa foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
SANTA TERESA
Em Santa Teresa, outro acidente grave. Um carro e um caminhão colidiram na comunidade da Serra dos Pregos, interior do município, por volta das 22 horas. Segundo a Polícia Militar, uma vítima foi levada em estado grave para o Hospital Doutor Jayme Santos Neves, na Serra.