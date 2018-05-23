Sesp marca coletiva para dar detalhes sobre morte de irmãos em Linhares

A Sesp informou que o secretário Nylton Rodrigues, o delegado geral Guilherme Daré, o comandante dos Bombeiros, Coronel D'Isep, e a forca-tarefa de Linhares vão se pronunciar e dar detalhes nesta manhã sobre as investigações das mortes irmãos em Linhares.

Por telefone, a advogada Taycê Aksacki, que compõe a defesa do pastor George Alves, juntamente com outros advogados, disse que vai ouvir os delegados na coletiva de imprensa, mas ainda não sabe como nem de onde vai assistir. "Não faço ideia. Vou conversar sobre isso com os outros advogados".Questionada sobre os próximos passos da defesa, Tayce disse que não tem como se manifestar. "Não tivemos acesso à nenhuma perícia que comprove a culpabilidade do pastor. Vamos manifestar como? O segredo de Justiça é para nós da defesa", reclamou.