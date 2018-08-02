Seminarista que perdeu família em acidente no ES sai da UTI

Seminarista Dener Evangelista Barbosa, 24 anos Crédito: Reprodução/Facebook

O seminarista Dener Evangelista Barbosa, 24 anos, já saiu da UTI, foi transferido para um quarto no Hospital São Camilo, em Aracruz, região Norte do Estado, e pode ter alta nos próximos dias. As informações foram confirmadas pelo reitor do seminário da Diocese de São Mateus, o padre Elder Molovini.

"Dener está bem e se recuperando após a cirurgia no abdômen. Ele está quarto e estamos com previsão de alta para os próximos dias", disse o padre.

O ACIDENTE

O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, com placas de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placas de Vila Velha, bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado. A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção a Vitória na manhã do dia 26 de julho quando sofreu um acidente.no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado.

No carro estavam o seminarista Dener Evangelista, a mãe Ediane Barbosa, a irmã Maria Luiza, o irmão Elder Evangelista  que estava com a namorada Danielly Barbosa Paiva, que morreu no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.Após a colisão, o carro teria pegado fogo. A mãe do seminarista ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Já a irmã, morreu a caminho do hospital. Elder dirigia o veículo no momento do acidente, foi socorrido e teve alta.

mãe e a irmã do seminarista foram sepultadas no Cemitério da Comunidade São Geraldo, no distrito de Mantenópolis, e contou com a a presença do Bispo de São Mateus Dom Paulo Bosi Dal´Bó, que também rezou pelo descanso eterno de Danielly Barbosa Paiva, e frisou a importância da solidariedade, compreensão e esperança em momentos difíceis como este. no Cemitério da Comunidade São Geraldo, no distrito de Mantenópolis, e contou com a a presença do Bispo de São Mateus Dom Paulo Bosi Dal´Bó, que também rezou pelo descanso eterno de Danielly Barbosa Paiva, e frisou a importância da solidariedade, compreensão e esperança em momentos difíceis como este.